Lehti: Kuningas Charlesin syövästä synkkä arvio

Lähteiden mukaan kuningas Charles saattaa joutua elämään syövän kanssa loppuelämänsä ajan.

Telegraphin mukaan kuningas Charlesin, 76, syöpä saattaa olla parantumaton.

Kuninkaallistoimittaja Camilla Tominey kirjoittaa artikkelissaan puheiden olevan nyt sillä tasolla, että kuningas Charlesin läpikäymien tiukkojen syöpähoitojen myötä Charles saattaa jonain päivänä kuolla "syöpää sairasten" muttei syöpäsairauden takia. Tämän myötä voidaan arvella syövän olevan mahdollisesti parantumaton, muttei hengenvaarallinen.

Charlesin syöpädiagnoosista tiedotettiin helmikuussa 2024. Tuolloin vuodenvaihteen jälkeen kuningas kävi läpi leikkauksen laajentuneen eturauhasen vuoksi, ja syövän kerrotaan löytyneen leikkauksen yhteydessä tehdyissä tutkimuksissa. Sitä ei ole täsmennetty julkisesti, mitä syöpää Charles sairastaa, mutta hovin mukaan kyseessä ei ole eturauhassyöpä.

Kuningas Charles on edustanut ahkerasti julkisesti siitä huolimatta, että käy yhä tiettävästi läpi syöpähoitoja.

14. kesäkuuta Charlesin on esimerkiksi määrä esiintyä jälleen julkisuudessa muun kuninkaallisen perheen rinnalla Trooping the Colour -sotilasparaatin yhteydessä, jolla juhlistetaan virallisesti vuotuiseen tapaan Ison-Britannian hallitsijan syntymäpäivää. Charlesin oikea syntymäpäivä on vasta marraskuussa.

Vaikka Charles esiintyy julkisesti hyvävointisen oloisena, on hänen terveydentilansa ollut spekulaation aiheena pitkään. Pitkän linjan kuninkaallistoimittaja Tominey kertoo, että hovissa olisi kuitenkin alettu hiljalleen jo suunnitella Charlesin 80-vuotispäiviä, joita olisi tarkoitus juhlistaa vuonna 2028.

Charlesin todellisen terveydentilan arvioiminen sai uusia kierroksia hiljattain, kun toukokuun alussa kuninkaan kuopus prinssi Harry tilitti katkerana BBC:n haastattelussa, ettei tiedä "paljon aikaa hänen isällään on jäljellä" ja että haluaisi tehdä sovinnon tämän sekä muun kuninkaallisen perheensä kanssa. Harry totesi myös samaisessa haastattelussa, ettei "hänen isänsä puhu hänelle".

Edellisen kerran Charles ja Harry ovat tavanneet toisensa kasvotusten tiettävästi vuoden 2024 alussa, jolloin Harry lensi Yhdysvalloista tapaamaan isäänsä kuultuaan tämän syöpädiagnoosista. Isän ja pojan tapaaminen kesti lähteiden mukaan noin 45 minuuttia.

Tominey myös arvioi artikkelissaan, että Charles tulee tuskin koskaan muuttamaan Clarence Housesta brittimonarkin viralliseen asumukseen Buckinghamin palatsiin, jossa tehdään yhä mittavaa peruskorjausta. Clarence House, jossa Charles ja hänen vaimonsa kuningatar Camilla asuivat vuosikausia ennen valtaistuimelle nousuaan, sijaitsee kivenheiton päässä Buckinghamin palatsista Lontoon keskustassa.

Charlesista tuli kuningas vuoden 2022 syyskuussa, kun hänen äitinsä kuningatar Elisabet menehtyi 96-vuotiaana. Walesin prinssinä eli vallanvaihtoa odottavana kruununprinssinä Charlesin aika oli historiallisen pitkä, sillä Elisabetin valtakausi kesti 70 vuotta.