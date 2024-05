Kun vanhemmat eivät ole läsnä, lapset hakevat aikuista chateista – vanhempi, kiinnitä tällaiseen hetkeen huomiota arjessa

SOS-Lapsikylän ehkäisevän työn parissa oli viime vuonna noin 50 000 kohtaamista lasten ja nuorten kanssa. Luku on kasvanut viidellä tuhannella kohtaamisella sitä edeltävästä vuodesta.

Stenvallin mukaan lapset ottavat yhteyttä chatin kautta monista eri syistä. Yksi pinnalle nousseista syistä on, että lapsi haluaisi saada yhteyden lähellä olevaan aikuiseen, muttei tiedä miten. Hän muistuttaa, että arjessa vanhemmilla saattaa usein unohtua pysähtyä lapsen äärelle.

– Kun ajattelet, että tunnen oman lapseni ja meillä on asiat hyvin, niin ei välttämättä synny sellaista, että pysähdytään siihen. Siihen lapset saattaa tulla kysymään, että miten minun kannattaisi ottaa asia puheeksi, Stenvall avaa Huomenta Suomen haastattelussa.

Vanhempi: Huomaa, kun lapsi hakee huomiotasi

– Arki on monilla lapsiperheillä tosi hektistä ja siellä on paljon kuormitusta. Siellä saattaa olla huolia tai murheita vanhemmilla ja tiettyjä rutiineja, joita on vaan totuttu elämään ja sitten tällaiset pienet asiat ehkä unohtuvat arjessa.