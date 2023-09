Susanna Salmelan arki ja elämä on jo vuosien ajan ollut tarkoin suunniteltua, säntillistä ja kaikin puolin kehon hyvinvointiin tähtäävää. Jos hän eläisi toisin, joutuisi hän todennäköisesti jäämään sängyn pohjalle makaamaan päiviksi tai kuukausiksi.

Susanna sairastaa hemiplegistä migreeniä. Se on harvinaissairaus, joka on diagnosoitu vain muutamalla sadalla suomalaisella.

– Myöhemmällä iällä olen ajatellut, menetinkö tajuntani jo silloin. Minulla on mennyt myös muisti näissä kohtauksissa, enkä esimerkiksi muista vanhempien hätää. Muisti on palannut vasta kohtauksen hellittäessä seuraavana vuorokautena.

Joskus hemipleginen migreeni aiheuttaa myös niin sanottuja plusoireita. Plusoireita tulee, kun tiettyä lihasta hermottova hermoverkko on ylitoimintainen. Oireet voivat olla esimerkiksi kouristelu, nykimistä ja tahattomia liikkeitä yhdessä raajassa, raajaparissa, eri puolen raajoissa tai koko vartalossa. Oireet voivat myös vaihdella kohtauksesta toiseen.

Hemipleginen migreeni on erittäin vaikea migreenisairaus. Hemiplegia tarkoittaa toispuoleista lihasvoiman heikentymistä, halvausta.

Halvaus ja kouristelu vievät puhekyvyn ja liikuntakyvyn tunneiksi tai päiviksi

Kun Susanna kokee voimakkaan hemiplegisen migreenikohtauksen on hän seuraavat kolme päivää petipotilaana, sillä kohtaus jättää kehon oikean puolen halvauksen ja kouristuksen jäljiltä heikoksi.

Koska kohtaus halvaannuttaa myös kurkun ja suun aluetta, ei Susanna pysty niiden aikana tai heti kohtauksen jälkeen tuottamaan puhetta lainkaan, mikä haastaa etenkin niissä tilanteissa, kun kohtaus on niin voimakas, että se vaatii sairaalahoitoa.

Rajuja oireita eivät usein tunnista edes terveydenhuollon ammattilaiset

– Ongelma on sairauden tunnistamattomuus migreenipohjaiseksi, mikä johtaa kohtauksesta kärsivän potilaan oireiden leimaamisen psyykeen sairaudeksi tai "toiminnalliseksi häiriöksi", mikä taas johtaa vääriin hoitolinjauksiin.

– Potilaani ovat kertoneet, että migreenikohtauksen aikana ensihoitajat ovat olleet kovakouraisia ja puhutelleet heitä epäkunnioittavasti ja huonolla tuurilla samanlainen kohtelu on jatkunut vielä ensiapupoliklinikalla.

Myös Susanna Salmela on useita kertoja joutunut huomaamaan, ettei hänen sairauttaan tunnisteta migreeniksi ja terveydenhuollon työntekijöiden luullessa häntä esimerkiksi päihtyneeksi, kohtelu on ollut usein epäasiallista.

– On ollut tilanteita, joissa minua on revitty hiuksista ja naureskeltu, että pystyt varmaan lopettamaan tuon kohtauksen ihan itse. Tai sitten mieheltäni on kysytty, olenko edellisenä iltana juonut alkoholia.