Anne ja Johanna saivat migreeniin avun biologisista lääkkeistä – "Moni lääkäri ei ymmärrä kroonisesta migreenistä paljon mitään"

Kroonista migreeniä sairastavalla saattaa olla jopa 28 vaikeaa särkypäivää kuukaudessa.

Kroonisesta migreenistä eli sellaisesta migreenistä, jossa särkypäiviä on yli 15 kuukaudessa, kärsii yhdestä kahteen prosenttia suomalaisista. Siihen on voinut saada helpotusta biologisista lääkkeistä Suomessa jo noin viiden vuoden ajan.

Ihmelääkkeistä ei kuitenkaan ole kyse. Kaikkiin lääkkeet eivät tehoa. Lääkkeiden haasteena on myös korkea hinta, ja toistaiseksi vain täysi-ikäiset saavat niistä Kela-korvauksen.

Johanna Boman ja Anne Juvani kertovat Viiden jälkeen -ohjelmalle saaneensa avun biologisista lääkkeistä, mutta kokonaan ne eivät ole päänsärkyä vieneet.

– Biologisilla lääkkeillä migreenipäivät laskivat kuukaudessa 28 päivästä 14 päivään. Minulla on nykyisin 2–5 migreenipäivää kuukaudessa, ja se on vaatinut biologisten lääkkeiden lisäksi rinnalle botox-hoidon sekä työviikon lyhentämisen kolmeen päivään viikossa, Anne Juvani kertoo.

Johanna Boman puolestaan kertoo kokeilleensa monenlaisia lääkkeitä ennen kuin apu löytyi.

– Minulla on diagnosoitu krooninen migreeni, ja on kokeiltu myös muun muassa epilepsialääkkeitä, mutta vasta biologinen lääke toi avun. Pahimmillaan minulla oli särkypäiviä 28 kuukaudessa. Biologisen lääkkeen ansiosta särkypäiviä on kymmenen tai vähemmän kuussa, Boman sanoo.

Sekä Juvani että Boman turvautuvat myös botox- eli botuliinihoitoon. Viimeisimmissä tutkimuksissa on todettu, että botuliinitoksiini vähentää kroonista migreeniä sairastavien päänsärkypäiviä.

”On vain pärjättävä”

Sekä Anne Juvani että Johanna Boman sanovat jääneensä melko yksin sairautensa kanssa.

– Moni ei ymmärrä, millaista on elää kroonisessa migreenissä ja oireiden vähentyessä siinä pelossa, jos särky palaakin päivittäiseksi. Poissaoloja töistä ei juuri tämän takia ole. On vain pärjättävä, Boman sanoo.

Juvani on ammatiltaan lääkäri. Hän on huomannut, että perusterveydenhuollossa kroonista migreeniä ymmärretään vielä melko huonosti.

– Olen itsekin lääkäri, mutta ymmärrän senkin, että moni lääkäri ei ymmärrä kroonisesta migreenistä paljon mitään. En ymmärtäisi itsekään, ellen olisi tätä omaa polkua käynyt. Oma ammattini on kuitenkin pelastanut sillä tavoin, että on jaksanut toivoa ja tiennyt edes vähän, mitä asialle voi tehdä, Anne Juvani sanoo.

Haastattelussa neurologi Ville Artto. Juttu jatkuu videon alla.

6:39

Neurologi Ville Artto kertoo biologisten migreenilääkkeiden auttaneen monia vaikeasta migreenistä kärsiviä.

Vaikeaa migreeniä on myös alaikäisillä

Biologisen migreenilääkkeen saamiseksi Kela-korvattavaksi pitää potilaalla olla neurologin lausunto. Ilman kelakorvausta lääkkeen hinta on noin 5 000 – 6 000 euroa vuodessa. Neurologian erikoislääkäri Ville Artto HUS:ista kertoo, että lääkettä ei ole vielä testattu tarpeeksi lapsilla, joten siksi sitä ei myönnetä alle 18-vuotiaille.

– Biologisia migreenilääkkeitä ei ole vielä tutkittu tarpeeksi lapsilla, mutta tällaisia tuktimuksia on kyllä meneillään, ja niiden tuloksista riippuu, pääsevätkö alaikäiset jollakin aikataululla näiden hoitojen piiriin, Artto sanoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

– Alle 18-vuotiailla hankala migreeni on harvinaisempaa, mutta jos sellainen on, on se aivan väärä aika sairastaa aktiivista migreeniä. Olen nähnyt 16-vuotiaita, jotka ovat jääneet koulusta pois. Siinä vaiheessa on paljon kirimistä, että pääsee takaisin kelkkaan, Artto sanoo.

Biologisten lääkkeiden nimitys tulee siitä, että niiden vaikuttava aine tuotetaan teollisesti biologisilla menetelmillä esimerkiksi soluviljelmissä. Ennen biologisia lääkkeitä vaikeissa migreenitapauksissa on käytetty usein estolääkkeitä, jotka ovat nojanneet alun perin muuhun tarkoitukseen kehitettyihin lääkkeisiin, kuten sydän- ja epilepsialääkkeisiin.