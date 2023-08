Kun Koraani palaa, moni suuttuu – silti lännen ei pidä asiantuntijan mielestä "hirveästi joustaa" periaatteistaan

Ruotsissa on jälleen torstaina poltettu islamin pyhä kirja Koraani.

Koraanin poltto ei Ruotsin hallitusta hymyilytä, sillä jo aiemmin tällä viikolla maan pääministeri Ulf Kristersson kuvaili maan turvallisuustilanteen olevan vakavin sitten toisen maailmansodan.

MTV Uutiset Livessä vierailleen ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijan Hanna Smithin mukaan ”tilanne pitää ottaa aika vakavasti”.

– Tilanne pitää ottaa aika vakavasti. Koraanin poltto osuus hyvin herkkään kohtaan islamilaisessa maailmassa. On nähty Euroopassa Muhammedin pilakuvien yhteydessä, että on reagoitu vahvasti, Smith sanoo.

Ruotsin poliisi on saanut maan hallitukselta lisävaltuuksia tehdä laajoja tarkastuksia sisärajoilla maan heikentyneet turvallisuustilanteen vuoksi.

Poliisi saa nyt tehdä muun muassa henkilötarkastuksia, ajoneuvoetsintöjä ja henkilöllisyystodistusten tarkastuksia esimerkiksi lentokentillä, satamissa ja rautatieasemilla.

"Hirvittävän vaikea kysymys"

Smithin mukaan Ruotsissa Koraanin polttamisesta on tullut jo ilmiö. Koraanin polttoon on pyydetty poliisilta lupaa, eikä virkavallalla ole myöskään nykylainsäädännön mukaan oikeutta sitä kieltää.

– Kun jostain joku alkaa, siitä alkaa lumipalloefekti. Tilanteesta ottaa vaarin monenlaiset toimijat. Toiset, joilla on periaatteellisia syitä. Sitten on sellaisia, jotka tietoisesti haluavat hakea julkisuutta. Tässä on aika monta erilaista elementtiä ja siksi tästä on ruvennut tulemaan ilmiö.

Smithin mukaan on "hirvittävän vaikea kysymys", pitäisikö Ruotsin tehokkaammin pystyä estämään Koraanin poltot.

– Demokratioissa on oikeusvaltioperiaatteet. Jokaisessa valtiossa on oma lakinsa ja sitä tulkitaan omalla tavalla. Ruotsissa ollaan tässä kohdassa hyvin avoimia mielenilmaisun ja sananvapauden tulkinnan suhteen. Siinä on pitkät juuret, ruotsalaiset ovat kokonaisuudesta hyvin ylpeitä.

– Nyt on ilmestynyt haaste, jota on nähty jo useita vuosia demokratioissa. Kun löydetään herkkä kohta, paljon tulkintoja ja samalla se aiheuttaa toisissa loukkaavaa tunnetta, ollaan tiukan paikan edessä.

Demokratioiden ei pidä "hirveästi joustaa"

Smithin mukaan länsimaisten demokratioiden ei kuitenkaan ”pitäisi hirveästi joustaa” periaatteistaan. Sen sijaan niitä pitäisi pystyä selittämään paremmin.

Esimerkiksi Ruotsin olisi nyt syytä pystyä sanoittamaan se, miksei Koraanien polttamisesta tulisi provosoitua.

Niin ikään pitäisi pystyä selittämään auki se, ettei kyse ole valtiollisesta toiminnasta, Smith sanoo. Tätä Ruotsin hallitus on pyrkinyt Koraanin poltoista suuttuneille avaamaankin.

– Nämä ovat kysymyksiä, jotka on vaikea selittää maille, joissa on autoritäärinen hallinto. Ei ole kypsynyt demokraattinen ymmärrys kokonaisuudessaan. On vaikea selittää, miksi pyhä kirja poltetaan ja miksi se ei silti ole loukkaus.