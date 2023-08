Onko Venäjällä käynnissä Ruotsiin kohdistuva hybridioperaatio? Asiantuntija: "Sinänsä Venäjän tavoitteiden mukaista"

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Hanna Smith kommentoi MTV Uutiset Livessä, että Venäjä on hyödyntänyt Ruotsin tilannetta Koraanien polttamiseen liittyen.

Onko Venäjällä käynnissä hybridioperaatio, jonka kohteena on Ruotsi?

– Koska meillä on meneillään tällä hetkellä maailmassa demokratioiden ja autoritaaristen valtioiden kamppailu siitä, mikä on vaikutusvalta, niin silloin selkeästi sellainenkin kokonaisuus tähän liittyy. Mutta kaikki toimijat, jotka polttavat Koraaneja, loukkantuvat tästä tai lähtevät osoittamaan mieltään, eivät kuulu siihen kokonaisuuteen, Smith toteaa.

Suomi ja muut EU:n jäsenvaltiot voivat Smithin mukaan ottaa oppia Ruotsin tilanteesta. Hänen mukaansa paljon on tehtävissä ja opittavissa.

Paisuuko ilmiö edelleen?

Yksi tunnetuista koraaninpolttajista on tanskalais-ruotsalainen poliitikko Rasmus Paludan . Turkki antoi hänestä pidätysmääräyksen heinäkuussa.

Smithin mukaan hän tuo esille islamilaisuuden ongelmia, mutta hänet on yhdistetty venäläisiin tahoihin.

Smithin mukaan on hyvä muistaa, että erilaiset toimijat käyttävät Koraanien polttamisesta syntynyttä kohua hyväkseen. Kaikkien tavoitteena ei kuitenkaan ole saada demokratia näyttämään heikolta. Jotkut haluavat polttaa Koraaneita nyt, kun kohu on käynnissä, jotta he saisivat huomiota.