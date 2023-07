SD: Koraanin polttamiseen haettu taas lupia Ruotsissa – Pääministeri: "Olen erittäin huolissani siitä, mitä se voi panna käyntiin"

Hakemusten takana on lehden mukaan Salwan Momika , joka on aiemmissa protesteissaan polttanut Koraanin sivuja moskeijan ulkopuolella ja tallonut Koraania Irakin Tukholman-suurlähetystön luona.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kertoi eilen, että poliisilta on haettu uusia lupia Koraanin häpäisyyn.

– Poliisi on se, joka ne päätökset tekee, en minä. Jos ne myönnetään, meillä on edessämme päiviä, jolloin on ilmeinen riski, että vakavia asioita tapahtuu, hän sanoi uutistoimisto TT:lle.