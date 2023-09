Presidentti Niinistö penää arvokeskustelua Ruotsin Koraanien polttamisesta – ”Pehmeänkin on osattava olla kova”

– Yleinen kysymys, jonka esitän, on se, miten oikeutta ja suvaitsevaisuutta vaaliva valtio suojautuu, jos se joutuu oikeudettoman toiminnan kohteeksi. Pehmeän on osattava olla kova, muuten pehmeä sulaa, Niinistö puhui.

Presidentti katsoo, että Koraaneja on poltettu Ruotsissa ainakin osittain provokaatiotarkoituksessa. Tästä provokaatiosta on myös provosoiduttu erityisesti muslimimaailmassa, esimerkiksi Iranissa.

Presidentti Niinistö nosti esille huoltaan talouspolitiikasta: "Jos viesti on se, että rahaa on..."

Ruotsin poliisi on saanut maan hallitukselta lisävaltuuksia tehdä laajoja tarkastuksia sisärajoilla maan heikentyneet turvallisuustilanteen vuoksi. Ruotsissa on nostettu esimerkiksi terrori-iskujen uhkatasoa.

Todella vaikea kysymys

Smithin mukaan Ruotsissa Koraanin polttamisesta on tullut jo ilmiö. Koraanin polttoon on pyydetty poliisilta lupaa, eikä virkavallalla ole myöskään nykylainsäädännön mukaan oikeutta sitä kieltää.

– Kun jostain joku alkaa, siitä alkaa lumipalloefekti. Tilanteesta ottavat vaarin monenlaiset toimijat. Toiset, joilla on periaatteellisia syitä. Sitten on sellaisia, jotka tietoisesti haluavat hakea julkisuutta. Tässä on aika monta erilaista elementtiä ja siksi tästä on ruvennut tulemaan ilmiö.