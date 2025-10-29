Ruotsin pääministerin ja hallituksen edustustilaisuuksiin tarkoitetulla kartanolla järjestettiin Ulf Kristerssonin tyttären yksityisjuhlat.

Ruotsalaismediassa on herännyt kohu siitä, että pääministeri Ulf Kristersson on antanut tyttärensä järjestää pääministerin kartanolla opiskelijayhdistyksen juhlat.

Ruotsin Södermanlandissa sijaitseva Harpsundin kartano lahjoitettiin valtiolle pääministerin virka-asunnoksi ja edustustilaksi. Siellä ovat käyneet kuuluisat maailmanjohtajat, mukaan lukien Nikita Hruštšov, Angela Merkel, Kofi Annan, Indira Gandhi ja Boris Johnson.

"Harkinnan puutetta"

Kristerssonin tyttären juhlat järjestettiin kartanolla kesällä 2023. Sosiaalisen median kuvissa näkyy muun muassa nuoria nauttimassa viiniä.

– Se, että pääministeri antaa kartanon tyttärensä bilekäyttöön, on osoitus pääministerin harkintakyvyn puutteesta. Hänellä ei näytä olevan suuria esteitä, sanoi korruptioasiantuntija Uppsalan yliopistosta