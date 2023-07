Ruotsissa on pohdittava uusiksi suhtautumista uskonnollisten kirjoitusten polttamiseen, arvioi ruotsalaisprofessori: "On löydettävä hedelmällisempi tapa keskustella"

Ruotsissa on pohdittava uusiksi, miten käsitellä lupia julkisiin kokoontumisiin, joissa poltetaan uskonnollisia kirjoituksia, katsoo rauhan- ja konfliktintutkimuksen professori Peter Wallensteen Uppsalan yliopistosta.

– Meidän on löydettävä hedelmällisempi tapa puhua toisillemme kuin polttaa kirjoja tai suurlähetystöjä, hän sanoo.

– Ruotsin on luotava muslimimaailmassa luottamusta siihen, että kunnioitamme toistemme uskontoa ja pyhiä kirjoja. Meidän on myös osoitettava, että emme pidä uskonnollisten kirjoitusten polttamisesta, mutta meidän on sovitettava se yhteen sananvapautemme kanssa.