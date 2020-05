Antoiko hallitus ymmärtää rajojen olevan kiinni, vaikka perustuslaki takaa oikeuden ylittää raja? Näin vastaa sisäministeri Maria Ohisalo: ”Itse en ole huutanut aktiivisesti…”

Viime viikolla julkisuudessa keskusteltiin laajasti Suomen perustuslain kohdasta, joka turvaa jokaiselle suomalaiselle oikeuden poistua maasta ja tulla maahan takaisin.

Aihe nousi otsikoihin, sillä esimerkiksi Torniossa on eletty koronakeväänä pitkälti siinä uskossa, ettei rajaa Ruotsin puolelle saa ylittää ilman painavaa, esimerkiksi työhön liittyvää syytä. Uutisoinnin myötä kävi ilmi, että rajan ylittäminen on perustuslaillinen oikeus koronavirusrajoituksista ja -suosituksista huolimatta. Uutisoinnin myötä liikenne rajan yli myös kiivastui Torniossa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa tänään vierailleelta sisäministeri Maria Ohisalolta kysyttiin, pyrkikö hallitus aiemmin luomaan mielikuvaa siitä, että rajat olisivat kiinni. Ohisalo ei antanut kysymykseen suoraa vastausta.

– No ehkä voin kysyä, että kuka on pyrkinyt luomaan mielikuvaa. Itse en ole huutanut aktiivisesti sitä, että rajat ovat kiinni, koska tähän liittyvät ne pykälät, joiden perusteella näitä päätöksiä on tehty – rajavartiolain 15. ja 16. pykälä, joissa nämä asiat todetaan. Jokaisessa meidän päätöksessämme on tuotu esille tämä asia, Ohisalo aloitti.

– Totta kai tällaisessa tilanteessa moni suomalainen on myös itse vetänyt sen johtopäätöksen, että ei ole järkevää tällaisessa tilanteessa varsinkaan vapaa-ajan matkustusta harjoittaa. Suomeen on voinut välttämättömistä työsuhdeasioista tulla myös ulkomailta ihmisiä. Aika vähän on. Meidän rajaliikenteemme on 97-prosenttisesti laskenut. Tilanne on erittäin valitettava, mutta tämä on ollut pakko tehdä, jotta tautia saadaan nujerrettua, hän jatkoi.

Onnistuiko hallitus viestinnässä?

Viiden jälkeen -ohjelmassa haastateltiin myös Viking Linen edustajaa, joka kertoi, että yhtiö päätti lopettaa laivalippujen myynnin, sillä hallituksen kehotus lopettaa rajan ylittävä liikenne oli niin painava.

Ohisalolta kysyttiinkin, onnistuiko hallitus viestinnässään, sillä tulkinta rajojen sulkeutumisesta on tehty monilla tahoilla. Tähänkään hän ei antanut suoraa vastausta.

– No ihmiset ovat varmasti lukeneet uutisia ympäri maailmaa. Meidän naapurimaissamme on ollut aika erilaiset tautitilanteet kuin meillä. Euroopan laajuisesti koronan keskipiste on ollut nimenomaan täällä Euroopassa, ja ihmiset ovat matkustaneet paljon täällä ja tauti on sitä kautta levinnyt, Ohisalo aloitti vastauksensa.

– Nyt on selvitty ensihälytystilasta. On onnistuttu hyvin tässä. Edelleen voi olla, että syksyllä ollaan yhä vaikeassa tilanteessa. Toivottavasti ei. Hallitus totta kai seuraa jatkuvasti taudin kehittymistä ja on valmis toimimaan, jos toiseen suuntaan mentäisi. Totta kai tarkoitus olisi päästä takaisin normaaliin. Sitä nopeammin päästään mitä paremmin myös vähennetään sitä liikettä, hän jatkoi.