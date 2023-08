Tukholman turvallisuustilanne mietityttää paikallisia – ratkaisua toistuviin Koraanin polttamisiin ei ole näköpiirissä

Tukholmassa oleva MTV Uutisten toimittaja Kitta Kohonen kertoi Seitsemän uutisissa, että Tukholmassa asuvat henkilöt pohtivat, uskaltavatko he osallistua lauantaina järjestettävään Pride-kulkueeseen ja uskaltavatko he ottaa lapsensa mukaan tapahtumaan.

Ruotsin hallitus tiukentaa rajavalvontaa, mutta ratkaisua ongelmaan ei ole

Kohosen mukaan torstaina on jälleen luvassa Koraanin poltto, johon poliisi on myöntänyt luvan, sillä polttaminen ei ole laitonta. Koraanin polttava nainen on ilmoittanut motiivikseen sen, että ”islamin nimessä on tapettu niin paljon ihmisiä”.