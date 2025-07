Kun Fanni, 23, penkkipunnertaa valtavia rautoja, absurdi ilmiö rehottaa – "Minä olen se, joka on voittanut maailmanmestaruuden"

Ilmiö on herättänyt kansainvälistäkin huomiota: kun Fanni Savelan penkkipunnerrusvideot osuvat silmiin, osa miehistä aloittaa somessa raudanvarmasti arvostelun ja tekniikkavinkkien jakamisen. Opastettavana on lajin nykyinen maailmanmestari.

Penkkikilpailuissa punnerretaan optimoidusti suurella selän kaarella. Nostomatka lyhenee ja voimantuotto paranee, jolloin liikutettavasta kuormasta saadaan mahdollisimman suuri.

Kisoissa menestyäkseen on harjoiteltava ja paljon – moisella tekniikalla.

Niin on tehnyt myös voimanostaja Fanni Savela, 23, joka voitti toukokuussa 63-kiloisten naisten klassisen penkkipunnerruksen maailmanmestaruuden dopingvalvontaa noudattavan Kansainvälisen IPF-liiton kilpailuissa Norjan Drammenissa. Savela penkkasi sarjan Suomen ennätykseksi 122,5 kiloa.

Silti: rapaa tulee.

Kansainvälistä voimailusisältöä jakava PTC Headquarters kirjoitti suomalaisen voittaman MM-kullan jälkeen, että aina kun sen sometilillä jaetaan Savelasta penkkivideoita, "salityypit" ovat jakamassa vinkkejä ja kertomassa, mitä hän tekee muka väärin.

Miksi?

Fanni Savela tekemässä sitä, minkä hän mestarillisesti osaa.International Powerlifting Federation – IPF

Kuntosalilla Savelalle on aina tultu antamaan vain positiivisia kommentteja, ja suurin osa somepalautteestakin on myönteistä, mutta kuten PTC Headquarters huomioi, myös tökeröitä viestejä pulpahtelee erottuvissa määrin.

– Kukaan ei arvostele, joka oikeasti on vaikka hyvä penkkaamaan. Ajattelen, että minä olen se, joka on voittanut maailmanmestaruuden ja niitä, jotka arvostelevat ärsyttää esimerkiksi joko se, että nainen penkkaa enemmän tai se, että joku muu menestyy. Tai ei vain ymmärretä, hän sanoo.

Raahesta lähtöisin oleva ja nykyisin Helsingissä asuva Savela on hiljattain kouluttautunut kansainväliseksi personal traineriksi ja aloittanut valmentamisen. Hänellä on sekä voimaa että tietotaitoa.

– Joku bodari saattaa ajatella, että tuo ei ole minulle hyvä tapa penkata, koska liikelaajuus ei ole siinä niin iso. Se on ihan totta. En minä lihasta rakenna tuolla, tai toki rakennan, koska on isot kuormat, mutta kyllä minäkin vaikka valmentajana ohjelmoisin jollekin, joka haluaa lihasmassaa, sellaista penkkipunnerrusta, jossa on mahdollisimman iso liikerata.

Sitten tullaan kisaamisen kannalta pihviin.

– Jos ei ymmärrä lajia, ei ymmärrä myöskään sitä, että totta kai jokaikinen, ihan sama mikä laji, menee lajin sääntöjen mukaan. Ainahan se tekniikka optimoidaan niiden sääntöjen mukaisesti. Olisi jopa tyhmää tehdä väkisin jollakin tietyllä tekniikalla siksi, että se on sinun mielestäsi jotenkin parempi tekniikka.

– Olen sitä paitsi niin lyhyt, että jalkojeni osuessa maahan en edes pääse penkille sillä lailla, että koko selkäni olisi penkissä. Pitäisi olla jalat ilmassa, mikä on voimanostokisoissa kiellettyä.

Savela kysyy retorisesti, miksi arvostella, jos ei ole ottanut kyseessä olevasta lajista kunnolla selvää.

– En anna arvosteluille arvoa, enkä välitä niistä, koska ne eivät tule minua paremmin tietäviltä tai edes lajin sisältä. Jos minun valmentajani esimerkiksi sanoisi jotain, sitten tietenkin ottaisin sen tosissaan, koska sillä on merkitystä, voimavalmentaja Juho Kuusisaaren luotsaama urheilija sanoo.

– Arvostelu toisaalta luo myös halua näyttää, että olen oikeasti vahva eikä kyse ole vain suotuisasta tekniikasta.

MM-kultaa tuli mutta harmitti

Savela on toisaalta kyllä itse itsensä ankara arvostelija. Hän pitää hienona muiden maailman parhaiden voittamista, ja Maamme-laulun kuuleminen ensimmäistä kertaa arvokilpailun voittajana oli erityistä, mutta MM-kultakisan jälkeen häntä myös harmitti.

– Olin sanonut, että maailmanmestaruutta ei saa voittaa alle 130:n penkillä ja voitin sen 122,5:n penkillä. Se jäi kuitenkin 7,5 kilon päähän.

122,5 kiloa nousi Savelan toisella kisasuorituksella. Sen jälkeen käytössä oli vielä yksi yritys.

– Kakkosnostolla olin jo johdossa ja saamassa kultaa. Vikaan emme laittaneet 130:tä, vaan laitoimme 127,5, jos joku saisikin vielä sellaisen tuloksen, etten voittaisi kakkosnostolla ja koska se 127,5 kiloa nyt tulisi ainakin. Sitten sekään ei tullut.

– En tiedä, mikä siinä oli, mutta ajattelin lähtökohtaisesti, että se 130 on ihan mahdollinen. Sen minä olen kuitenkin ottanut salilla. Se on tietenkin aina eri asia salilla ja kisoissa.

Näet Savelan 130 kilon salipenkkisuorituksen ylälaidan videolta.

Maailmanmestaruuden arvo on toukokuun kisan jälkeen kuitenkin kirkastunut Savelan mielessä ja hän on miettinyt, miksei olisi siihen tyytyväinen.

– Valmentaja ja huoltajat sanoivat heti vikan nostoni epäonnistuttua, että MM-kisoissa kisataan siitä maailmanmestaruudesta. On tärkeintä, että sen maailmanmestaruuden voittaa, vaikka itsellä ei menisi suoritus niin nappiin.

– Mutta kun tietää myös, että olisi pystynyt parempaan, niin tietenkin se vähän kaivelee.

Ennätyksiä

Fanni Savela seurustelee voimanostaja Tomas Lindblomin kanssa.

Savelan lähitulevaisuuden tavoitteena onkin laittaa Suomen ennätyksiä uusiksi, joita hänellä jo useampi vyöllään onkin.

Niitä on tullut kahdesta eri painoluokasta: Savela kisasi ensimmäisestä kilpailuvuodestaan 2022 lähtien 69-kiloisissa ennen viime vuoden lopussa toteuttamaansa siirtymää alempaan 63 kilon sarjaan.

Savela rakentaa kyllä yhä myös lihasmassaa periaatteella isompi lihas on potentiaalisesti vahvempi lihas. Hän pitää auki mahdollisuuden palata tulevaisuudessa 69-kiloisiin sikäli kuin painoa siinä määrin kertyy, mutta tämä ja ensi vuosi menevät tällä erää 63 kilon sarjassa.

– Minun piti aiemmin syödä tosi tosi paljon väkisin pysyäkseni edes järkevästi raskaammassa painossa. Syöminen oli vastenmielistä, ja on myös maailmalla menestymisen kannalta tällä hetkellä parempi olla alemmassa painoluokassa.

Penkissä Savela on tehnyt 122,5 kilon SE:n myös 69-kiloisten sarjaan. Hän on yltänyt klassisella puolella niin ikään maastavedon Suomen ennätyksiin, 203 kiloon 63-kiloisten sarjassa ja 205 kiloon 69-kiloisissa. Kaikkiaan kyykyn, penkin ja maastavedon sisältävän voimanoston yhteistuloksen SE:iksi hän on summannut 485 ja 494,5 kiloa.

– Penkissä haluaisin tasaluvun 130 kisoissa saada. Yli 500:n yhteistuloksen rikkominen on minulla ollut tähtäimessä jo useammat kisat. Sitä ei ole rikottu, niin nyt seuraavissa kisoissa pitäisi mennä heittämällä yli.

Voimanoston Suomen mestarilla on tulevana kilpailunaan Karjalan Mestari -kutsumittelö heinäkuun lopussa Hämeenlinnassa. Savela mielii voittaa muut painoluokkien kesken käytävässä pistetaistossa, joissa naisten ja miesten sarjojen kolmelle parhaalle nostajalle on tiedossa myös rahapalkintoja.

Kokonaisvaltaisesti tosi vahva

Viidesti viikossa treenaava Savela aikoo pitää monipuolisuuden mukana myös jatkossa ilman että lähtisi esimerkiksi satsaamaan pelkkään penkkiin.

– Voimanoston yhteistulos on pääjuttu minulla. Penkkipunnerruksessa on kiva kisata välillä myös sen ollessa oma vahvuus, mutta päätavoitteeni on olla kokonaisvaltaisesti tosi vahva.

Sitä hän kiistatta jo on. Mutta eihän siihen ole kunnianhimoisen urheilijan mielellä tyytyminen.