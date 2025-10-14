200 kiloa niskassa ja sarja jalkakyykkyjä 21 toistolla. Voimanostaja Santeri "Biisoni" Pasanen teki raa'an kestovoimasuorituksen kuntosalilla.

Siihen vaaditaan päätä, voimaa ja myös hyvää kunto-ominaisuutta, eikä se ihan kaikilta onnistu, voimailuvalmentaja ja voimanostaja Tero "Thundertepi" Tuohenmaa kiteyttää Santeri Pasasen Vantaalla tekemän valtavan kyykkysarjan.

– Täytyy oikeasti haluta. Kun sen videon katsoo, viimeiset kolme toistoa ovat sellaista henkien taistelua, kun laktaatit alkavat jyllätä. Vaikka voimaa olisi, kroppa ei anna enää myöden ja pitäisi nostaa vain väkisin ylös, asiantuntija kuvailee.

"Tulee ihan järkyttävä polte lihaksiin"

Santeri Pasanen teki hurjan kestovoimasuorituksensa kuntosalilla Vantaalla.Harri Vakkinen

Lempinimen Biisoni aikanaan salikaveriltaan saanut Santeri Pasanen, 23, on klassisessa voimanostossa dopingtestauksen alaisena kilpaileva urheilija, joka voitti alle 23-vuotiaiden Pohjoismaiden mestaruuden 120-kiloisten sarjassa syyskuussa.

Pasanen kohensi tuolloin Islannin Garðabærissa ikäluokkansa jalkakyykyn Suomen ennätyksen 327,5 kiloon, penkkipunnersi 202,5 kiloa ja nosti maasta 305 kiloa, ja näistä muodostui yhteistulos 835 kiloa.

Maastavedossa hän on pystynyt kilpailussa selkeästi parempaankin, enimmillään 317,5 kiloon.

Pasanen treenaa neljästi viikossa ja tekee pääliikkeissä kyykyssä, penkissä ja maastavedossa tavallisesti lyhyitä sarjoja noin kolmesta kahdeksaan toistoon. Pitkiä settejä 15 toiston korville tai sen yli hän tapaa toteuttaa vain apuliikkeissä.

Viikko sitten mies teki kuitenkin poikkeuksen. Pasanen oli nähnyt tuoreeltaan videon, jossa kehonrakennukseen nykyään satsaava voimanostaja Julius Lankila kyykkäsi 200 kilolla 19 toistoa.

– Päätin itse kokeilla, montako toistoa menee, Pasanen kertoo.

Menihän niitä – vallan hyvin. Vielä kaksi Lankilaa enemmän, 21. Pasanen julkaisi sen jälkeen suorituksestaan videon Instagramissa.

Juuri jalkakyykky on voimanoston maailmanmestaruutta tulevaisuudessa tavoittelevan Pasasen bravuuriliike. Hänen on kuitenkin vaikea verrata kovuudessaan yhden toiston maksimia rajuun kestovoimasarjaan.

– Pitkä sarja on aika erilainen, koska siinä tulee ihan järkyttävä polte lihaksiin. Lopussa et oikein enää tunnekaan etureisiäsi, pakaroitasi ja selkääsi, koska ne ovat niin hapoilla. Se on kestävyyssuoritus, vaikka vain vähän reilun minuutin kestääkin.

– Ykkönen on nopeammin ohi, mutta paine kuorman alla on paljon kovempi, Pasanen erittelee.

Kehtaa julkaista

Virallista Suomen ennätystä moisesta kestävyyssarjasta ei ole, mutta voimailuhistoriaa hyvin tietävä Tero Tuohenmaa muistaa muun muassa Eino Järvisalon ottaneen pariakymmentä toistoa 200 kilolla. Dopingtestauksen alaisena Suomen kovimman kyykkytuloksen 390 kiloa tehnyt superraskassarjalainen Nuutti Mansukoski on puolestaan kyykännyt 200 kilolla 25 toistoa, mikä mahtaa olla epävirallinen SE.

0:17 Nuutti Mansukoski kyykkää videolla 375 kiloa.

Kilpailuissa yhden toiston kyykyissä reisien yläpinnan on oltava lonkkanivelen kohdalta polvien yläosaä alempana, mutta kuntosalien epävirallisissa kestosarjoissa ei toki virallisia tuomareitakaan ole. Tuohenmaa huomioi myös varustetematiikan.

– Varuste saattaa vaikuttaa paljon. Jos joku ottaisi polvisiteillä sen, voi olla, että painaisi 30 toistoa.

Yhtä kaikki, Pasasen tulos on harvinaista luokkaa ja äärikriittisestikin arvioiden:

– Kyllä se ihan hyvä suoritus oli. Kyllä se sellainen oli, että sen kehtaa julkaista, Tuohenmaa linjaa.

Santeri Pasanen tavoittelee tulevaisuudessa voimanoston maailmanmestaruutta.