Historiallisen hurja maastaveto: Tuomas Hautala kiskoi ME:n ylittävän tuloksen – "Se on siinä!"

Remmien avulla Hautala oli päässyt treeneissä 400 kiloon vuonna 2020, ja hän on sittemmin nostanut remmeillä parhaimmillaan 420 kiloa.

Hautala on kisannut myös Voimalajiliiton alaisissa kisoissa, joissa nostoremmit sallitaan, mutta ilman remmejä hän kilvoittelee klassisessa voimanostossa, jossa ainoa tukea antava varuste on nostovyö. IPF:n maailmanennätys tällaisessa raakanostossa on Inderraj Singh Dhillonin maasta vetämä 395,5 kiloa. Kyseiset liitot velvoittavat urheilijat antidopingsopimukseen, ja heitä testataan.