Minni, 16, on ikäisissään maailman paras – voimatyttö teki ison liudan ennätyksiä: "Olympiavoitto täysin realistinen tavoite"

"Jäi kyllä varoja"

Painonnosto vei "100–0"

Hormavirta on ehtinyt harrastaa painonnostoa viisi vuotta, ja häntä on alusta lähtien valmentanut kokenut Laura Niemelä. Jalkapalloa nuorempana pelannut lohjalaistyttö halusi ensin kokeilemaan voimiaan crossfitissä sitä harrastaneen äitinsä mukana, mutta hänet vietiinkin Nummelaan Niemelän alaisuuteen painonnoston pariin.

– Minnillä on hyvät mittasuhteet, sopivan lyhyet raajat. Lisäksi voima ja lihasmassa tarttuvat hänelle tytöksi harvinaisen hyvin, mikä on äärimmäisen tärkeää tässä lajissa, vaikka nopeus ja tekniikka ovat myös muita tärkeitä komponentteja, Niemelä arvioi.

Poikkeuslahjakkuus

– Hän on fyysisesti ikäisekseen tosi valmis ja myös henkisesti harvinaisen lahjakas. Hän on hyvin määrätietoinen. Paitsi että hänellä on uskoa omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin, hänellä on myös pettymyksensietokykyä hetkinä, jolloin urheilussa ei kaikki mene aina kivasti. Hän ei anna pettymyksien lannistaa, vaan saa niistä potkua ja realismia jatkoon.