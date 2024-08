Johannan, 38, penkkipunnerruksille kalpenee moni vahva mieskin – kaikkien aikojen suomalaistulos kohosi maagisiin lukemiin

38-vuotias ja 113-kiloinen Laitinen penkkipunnersi edellisviikon torstaina huikaisevan EM-kilpailun yli 84-kiloisten painoluokassa Turkin Istanbulissa. Kaikki nostot – 142,5, 147,5 ja 152,5 kiloa – onnistuivat, viimeinenkin niistä kevyehkön näköisesti, ja Laitinen saavutti ilman varusteita käydyssä Euroopan voimanostoliiton klassisen penkkipunnerruksen mittelössä pronssia. Hän jäi kauttaaltaan suomalaista mitalisadetta tihkuneissa EM-kisoissa kullasta 2,5 kiloa.

Puolisonsa Rolf Södergårdin valmentaman penkkinaisen meno on ollut tänä vuonna kerrassaan hurjaa: ennätys on parantunut 15 kilolla. Ennen tätä vuotta se oli 137,5 kiloa, mutta sitä seurannut SE 145 kiloa nousi tammikuussa Pornaisten SM-kisoissa ja myös toukokuussa Austinin MM-kisoissa, joissa Laitinen saavutti hopeaa. Nyt historian suurin suomalaisnaisen tulos dopingtestauksen alaisissa kisoissa parani kahdellakin nostolla.

– Tämä on ollut vähän harvinainen vuosi tuloksen kehittymisen kannalta. Olen 2018 voittanut EM-pronssia 120 kilolla. Näytti jonkin aikaa, että en tule hirveästi kehittymään, mutta se on vähitellen noussut sieltä. Tänä vuonna olen saanut kisoissa kuntoni oikeasti ulos, Laitinen virkkoo.

Etelä-Savon Juvalta kotoisin olevalla ja nykyisin Helsingissä asuvalla Laitisella ei ole heittää yhtä syytä, miten hän on jo kokeneena urheilijana pystynyt lyhyessä ajassa näinkin tujuun tuloskehitykseen. Voimanostossa ensimmäistä kertaa vuosikymmen sitten kilpaillut nainen nostaa kuitenkin esiin taannoisen kuntosalivaihdoksensa.

– Aloin viime vuonna treenata kovan penkkaajan Simo Sistosen omistamalla salilla, jossa on paljon voimailijoita ja voimanostajia. On ollut kivaa treenata siinä porukassa. Siellä on myös muita kovia penkkaajia, kaikkia kiinnostavat toistensa tekemiset ja kaikkia kannustetaan riippumatta siitä, millä tasolla on.

Ei voi olla kysymättä, kuinka usein Laitisen poikkeuksellisia voimia hämmästellään. Hänen penkkituloksilleen kalpenee moni vahva, vuosia tavoitteellisesti treenannut mieskin.

– Olen kyllä treenannut saleilla, joilla aika lailla tiedetään, että naisetkin pystyvät penkkaamaan parhaimmillaan aika paljon. Ei minulla ihan hirveästi ole käynyt sellaista. Joskus joku saattaa tulla vähän vilkaisemaan sivusilmällä tai sanomaan, että olet vahva.

"Se on nyt tehty"

Digitaalisen oppimisen suunnittelijana työskentelevä Laitinen harjoittelee salilla tyypillisesti neljästi viikossa ja huomioi monipuolisesti koko kroppansa. Hän esittää maltillisen arvion vahvoista ominaisuuksistaan penkkipunnertajana.

– Minulla on varmasti jonkinlainen perustaipumus voiman kehittymiseen, että olen päässyt treenillä tähän asti. Sen lisäksi auttavat osaava valmennus ja peruslaiska luonne: treeneissä noudatan ohjelmaa ja otan itsestäni irti, kun taas muuten olen aika rauhallisesti.

Takana on kuitenkin rankka alkuvuosi.

– Kaikki kolme kisaa ovat olleet aika raskaita, kun on tajunnut, miten paljon niissä on pelissä. Raudat ovat absoluuttisesti koko ajan kovempia Suomen ja maailman tasolla, ja arvokisoissa on aina kova kisa. Muutamat pystyvät tosi koviin suorituksiin. Aika raskasta se valmistautuminen on ollut.

Mutta myös palkitsevaa. EM-kisoissa hänelle oli tärkeintä rikkoa 150 kilon suomalaishistoriallinen rajapyykki. Hän oli kisojen alla kerran harjoituksissa penkannut 150 kiloa, mutta 152,5 kiloa oli ensimmäisen kerran tangossa Turkissa. Ja se meni heti.

– Olen tosi iloinen, että ei tullut siltä osin pidempää projektia, vaan se on nyt tehty.

Laitinen sanoo jännityksen ja epävarmuuden ennen nostamista olevan "paikoitellen ihan hirveää". Hän toteaa pystyvänsä kyllä keskittymään olennaiseen mutta myöntää, ettei ole ollut kertaakaan tänä vuonna varma, mitä kolmannella kisanostolla tulisi tapahtumaan.

– Toiveita on ollut, mutta vikan lämmittelynostonkaan aikana ei tiedä, minkälainen kisa oikeasti tulee. Joskus kun otan kuorman suorille käsille ennen nostoa, tiedän kuitenkin, että nyt tämä menee. Ehkä minulla oli sellainen fiilis 152,5:stä.

– Epävarmuus kuuluu minulla nostamiseen. Sitä pitää sietää ja pitää puskea itseään siihen.

Ei pakkoa

Laitinen on nyt tilanteessa, jossa hänen ei tarvitse pakonomaisesti yltää johonkin päämäärään. Hän saavutti aikanaan vuonna 2017 ensimmäisenä suomalaisnaisena dopingtestauksen alla 500 kilon yhteistuloksen voimanostossa, johon kuuluvat penkkipunnerruksen ohella jalkakyykky ja maastaveto. Penkkiin nykyisin keskittyvän voimanpesän yli 150 kilon punnerrus toi entisestään jytyä kattaukseen, johon lisättiin myös uran seitsemäs arvokisamitali.

Laitinen pystyy olemaan saavutuksistaan ylpeä.

– Esimerkiksi Ruotsissa on tehty 150 viime vuonna, ei edes kovin kauan sitten, ja Ruotsi on ehkä nostomaana vielä kovempi. Pidän sitä tosi hyvänä saavutuksena, mihin olen tänä vuonna päässyt. Se on jo kansainvälisesti kovaa tasoa.

– Nyt otan kaiken, mikä tulee vastaan, mutta ei minulla enää ole yhtä tavoitetta.

EM-kisojen jälkeen Etelä-Savossa lomaa viettänyt Laitinen voi myös hengähtää. Moninkertaisella Suomen mestarilla on edessään hyvä treenipätkä ennen seuraavaa kisaa, tammikuussa Kaarinassa käytävää SM-koitosta.

– Tässä on ihana pitkä peruskuntokausi, jolloin saa vain treenata, syödä ja olla. Kelpaa kyllä taas perus salilla käynti.

