Joonas penkkipunnersi nuorena 295 kiloa – suuri muutos: "Olisi ollut mahdottomuus kävellä ohi"

Penkkipaita auttoi – jopa reilusti yli 100 kiloa

Haapasaari pohtii äärikriittisesti, että Suomessa on ollut ja on edelleen paljon häntä kovempiakin nostajia. Hän väheksyy kilpailuaikojensakin voimia ja korostaa penkkipaidan suurta hyötyä tuloksissaan.

"Ei välttämättä ikinä ollut intohimon kohteeni"

Kanava nousi suosioon ja jäi

Haapasaari, jolla on myös kotisivut, on toiminut pitkään personal trainerina ja tekee työkseen online-valmennuksia. Hän on jättänyt omalle Instagram-kanavalleenkin luomansa sisällön vähemmälle. Vuoden 2021 jälkeen Haapasaari on tehnyt feediinsä vain kolme julkaisua, kaksi niistä kaupallisia yhteistöitä.