Jere Tiihonen palasi viime vuoden pettymyksen jälkeen SM-kultakantaan hauiskäännössä. 80 kiloa oli 90-kiloisten painoluokan kovin rauta.

Jere Tiihonen on edustanut käytännössä hauiskäännön kasvoja Suomessa. Tunnettu Lahden mies on menestynyt lajissa rautaisasti: hän lähti ilman painoluokkia käytyyn viimevuotiseen maksimihauiskäännön SM-kilpailuun vyöllään kolme perättäistä Suomen mestaruutta toistohauiskäännössä, jossa tehtiin mahdollisimman paljon toistoja puolella kehonpainosta.

Hauishirmu jäi kuitenkin vuosi sitten Nordic Fitness Expon ohjelmaan otetussa maksimikäännössä ilman tulosta. Avaussuorituksessa hän hätäili tuolloin tangon alas laskemisen kanssa ennen komentoa ja seuraavissa nostoissa lantio irtosi seinästä.

Oli ruotuun palaamisen aika, ja sen Tiihonen teki jykevästi: hyväksyttyjä napsahteli tauluun 70 kilon aloituksesta eteenpäin. 88 kiloa painanut voimanpesä voitti alle 90-kiloisten painoluokan Suomen mestaruuden 80 kilon raudalla, sarjan Suomen ennätyksellä.

Katso Tiihosen 80 kilon kääntö ylälaidan videolta.

"En helvetti tullut häviämään"

Jere Tiihosen hauiksissa on ruutia.Mikko Hölttä

Edellisvuotinen epäonnistuminen ei Tiihosta jäänyt kalvamaan. Monipuolisesti harjoitteleva mies totesi lähteneensä tämän vuoden kisaan "yllättävän rennosti".

– Otin tosi lungisti tämän. Treenasin kerran viikkoon käsiä, ihan lyhyitä sarjoja, ykkösiä ja kakkosia. Mutta totta kai nämä aina jännittävät – edellisvuonna kuitenkin enemmän. Minusta tuntui, että hauiskäännön toistohommat olivat enemmän psykoottisia, että saatana en voi hävitä, Tiihonen ruoti.

Kamppailulajeissakin kilpaillut karju tiedostaa varsin hyvin, että urheiluun kuuluvat myös tappiot – "välillä voitan ja välillä hävitään".

– Ollaan vaimon kanssa juteltu (Armand) Duplantisin hyppäämisestä seipäässä. "On se kumma kaveri, on se hyvä." Minä sanon, että ei tässä ole mitään järkeä, tämä kaveri hyppää puoli metriä korkeammalle kuin muut ja aina parantaa sentin. Tulisi nyt joku kaveri, joka vähän haastaisi edes lähelle, että saataisiin kisasta mielenkiintoinen.

– Mutta en minä silti helvetti tullut häviämään tähän.

Luottoa voittoon löytyi – tosin ei äärettömästi.

– Tein vähän ylimielisen videon aamulla, jonka julkaisen tänään. En vielä kehdannut, kun en ollut varma, voitanko. Sanon, että lähdetään voittamaan tänään hauiskäännön Suomen mestaruus.

Pätkä päätyi miehen Instagram-tarinoihin kisan jälkeen.

Mieli muuttui

SM-hauiskisaan tuli uutta mielenkiintoa tämänvuotisella uudistuksella: painoluokilla. Miehissä niitä oli 10 kilon välein: alle 80-kiloisista raskaimpaan yli 110 kilon sarjaan.

Alkuun Tiihonen oli ollut kyseistä muutosta vastaan, mutta mieli sittemmin muuttui.

– Faktahan on kuitenkin se, että isompia ja isompia ukkoja tulee ja he ovat niin isoja ja vahvoja, että ei riitä. He ovat vahvempia, hän sanoi.

– Tämä antaa erikokoisille kavereille mahdollisuuden kisata tasavertaisesti ja verrata tuloksia myös isoihin kavereihin.

Suomen kaikkien aikojen kovimman tuloksen käänsi sunnuntaina alle 110-kiloisissa kilpaillut Riku Paalanen: 87,5 kiloa.

Tiihonen kaavaili tulevaisuuteen yhdenlaiseksi porkkanaksi, että jahtaisi 85 kilon kääntöä 85-kiloisena – omaa kehonpainoa vastaavaa tulosta ei ole Suomen kilpailuissa vielä käännetty.

0:21 Tästä näet Riku Paalasen tekemän kaikkien aikojen kovimman suomalaiskäännön: 87,5 kiloa.

"Nyt mennään syömään"

Eniten hauismestari odotti voittokisansa jälkeen pääsyä syömään vapaammin ravinnollisesti niukempien viikkojen jälkeen.

– Olen pitänyt painoni tässä, ja viikko sitten kun olin jo painossa, vaimo sanoi, että voithan sinä nyt syödä. Olin, että en voi, en ole ansainnut vielä mitään. Mihinkään ei tule suolaa. Kärsin nälkää ja tätä hommaa niin kauan, kunnes olen voittanut.

Aikeissa oli ravintolavisiitti kaverien kanssa, ja kotona odottivat herkut.

– Minulla on sipsiä ja suklaata. Se on minun juhlintani, että syödään hyvin.