Riku Paalanen nosti hauiskäännön miesten Suomen ennätykseksi kerrassaan hurjat 87,5 kiloa.

Riku Paalanen voitti jo viime vuonna hauiskäännön Suomen mestaruuden. Tuolloin kisattiin ilman painoluokkia, ja Paalanen käänsi 82,5 kilogrammaa. Nyt hän pisti vielä viidellä kilolla paremmaksi ja jyräytti Suomen ennätykseksi 87,5 kiloa.

106 kiloa painanut Paalanen kuittasi tuloksella painoluokkansa alle 110-kiloisten miesten Suomen mestaruuden Nordic Fitness Expossa Lahdessa.

– Vaikka valmistautuminen oli aika lyhyt, treenit olivat menneet hyvin. Kyllä minä oletin, että enemmän menee kuin viime vuonna. Siihen nähden ihan tyytyväinen saa olla, Paalanen virkkoi maltilliseen tyyliin.

– Ajattelin, että 90 on varmaan ihan maksimiraja. Aika lähelle päästiin.

Näet Paalasen SE-käännön ylälaidan videolta.

Kisanostoissa pakaroiden, hartioiden ja pään on pysyttävä kiinni seinässä. Espoossa asuva voimanpesä oli valmistautunut kisaan kuusi viikkoa tällä tyylillä hauiksia treenaten.

– Taktiikka oli se, että tein joka treenissä yhden vähän isomman noston ja sitten tein lyhyillä tauoilla toistoja.

Aiemmin Suomen kovimman hauistuloksen oli tehnyt viimevuotisissa karsinnoissa Kimmo Kurtti 84 kilolla. Naisissa uudet Suomen ykköstulokset käänsivät nyt Lahdessa Laura-Maija Suur-Askola ja Laura Peippo 47 kilolla.

"Maastaveto ehkä paras lajini"

Paalasella on kisaamistaustaa myös voimanostosta, joka sisältää jalkakyykyn, penkkipunnerruksen ja maastavedon.

– Maastaveto on ehkä paras lajini. 350 kiloa on kisoissa otettu. Viisi kiloa enemmän treeneissä. Aika lähelle.

Hauis voinee tällaisilla tuloksilla alkaa ottaa jo ykköslajin asemaa.

– Kai se voi olla.

Aiotko juhlia?

– Minulla on kaveri Lahdesta mukana. Hän tietää jonkun hyvän ruokapaikan, niin saa viedä minut jonnekin syömään.