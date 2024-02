Juuli, 17, nostaa penkistä poikkeuksellisen määrän rautaa – tällainen on nuori suurlahjakkuus: "Tietää, miksi tulee salille"

Kostian saa kuntosalin aulassa myös onnitteluja. On kulunut vasta muutama päivä siitä, kun hän on tehnyt kovaa jälkeä Pomarkussa klassisen voimanoston SM-kisoissa. Kostian tehtaili viime viikonloppuna Pohjoismaidenkin ennätyksiä 69-kiloisten sarjassa 18-vuotiaiden naisten ikäluokassa.

Äskettäinen kisaaminen ei kuitenkaan Kostiania paina, kun hän takoo maastavedossa treenien sarjaennätyksensä. Aiemmin hän oli parhaimmillaan tehnyt 170 kilolla kaksi toistoa, mutta nyt toistoja meni neljä. Kostian on ilahtunut.

– Usein kisan jälkeen tuntuu, ettei lähde. Kai sekin on vain päästä kiinni, hän sanoo.

Tuoreeseen SM-kisaan ennätyksineen Kostian on "aika tyytyväinen".

Penkkipunnerrukseen Kostian on sen sijaan todella iloinen: ikäiselleen ja kokoiselleen poikkeuksellinen 100 kilon rajapyykki rikkoutui hänellä ensimmäistä kertaa voimanostokilpailussa. Erillisessä penkkikisassa Kostian on yltänyt parhaimmillaan 100,5 kiloon voittaessaan viime vuonna Euroopan mestaruuden ikäluokan Euroopan ennätyksellä.

"Kun tulee salille, kaikki muu unohtuu"

Kostian aloitti voimanoston 14-vuotiaana ja kisaamaan hän ryhtyi 15-vuotiaana vuonna 2021. Hän huomasi valmentaja Mikko Paavolan kanssa nopeasti, että potentiaalia lajiin on mainiosti. Aiempi pitkäaikainen harrastus telinevoimistelu sai jäädä ja Paavola jäi luotsaamaan voimailun huippulahjakkuutta, joka ei olisi aluksi osannut millään odottaa uransa lähtevän näin vahvaan lentoon.

Toukokuussa 18 vuotta täyttävä Kostian on sanojensa mukaan myös koko ajan kasvanut lajiin. Vaikka isojen painojen nostaminen ja raskaiden sarjojen tekeminen tuntuu fyysisesti pahalta, enää se ei paina henkisesti kuten aluksi, jolloin Kostian saattoi treenin alussa ahdistua saadessaan tietää kovasta uurastuksesta. Hän on sen sijaan alkanut saada kehittymisestään intoa – tavoitteita nostetaan pala palalta, ja nuori nostaja hamuaa koko ajan paremmaksi.

Vyöllä on voimalajeista jo useita Suomen mestaruuksia, Pohjoismaiden mestaruus, Euroopan mestaruuksia ja maailmanmestaruuksia. Suomen voimanostoliiton ja Kansainvälisen voimanostoliiton dopingvalvonnan alaisissa kilpailuissa käyvä Kostian on tehnyt myös monia kansainvälisiä ennätyksiä.

Kostian nosti viime vuonna 63-kiloisissa alle 18-vuotiaiden naisten jalkakyykyn maailmanennätyksen 160,5 kiloon. Penkissä ME syntyi 98,5 kilolla. Yhteistuloksen maailmanennätykseksi hän teki parhaassa kisassaan EM-kilpailuissa 436 kiloa, ja tuosta ennätyksestä hän on kaikkein ylpein.

– On monia, jotka ovat hyviä esimerkiksi maastavedossa tai penkissä, mutta yhteistulon maailmanennätyksen saamiseksi pitää olla tosi hyvä kaikessa. Se on tosi hieno juttu. Olin Euroopan mestaruuskisoissa viime syksynä myös ikäluokan paras nostaja – kaikkein vahvin kehonpainoon ja tulokseen suhteutettuna. Se oli eka parhaan nostajan palkintoni arvokisoista.

63-kiloisissa kisaaminen on nyttemmin jäänyt taakse ja Kostianin on tarkoitus pysyä 69-kiloisissa, joissa hän tuoreeltaan kilpaili. Kroppaan on rakennettu lisää lihasta, ja alempaan painoluokkaan dieettaaminen kehitystä jatkaen olisi käynyt vaikeaksi.