Markus Ahonen voitti varustepenkkipunnerruksessa Euroopan mestaruuden 120-kiloisten sarjan Suomen ennätyksellä 340 kiloa.
Markus Ahonen teki dopingvalvonnan alaisissa EPF-liiton EM-kilpailuissa Maltan St. Paul's Baylla 120-kiloisten sarjan varustepenkkipunnerruksen Suomen ennätyksen. Mies sai varustepenkkipunnerruksessa ylös suorille käsille mellevät 340 kilogrammaa, mikä parantaa hänen aiempaa SE:tään viidellä kilolla.
Euroopan mestaruus tuli Ahoselle ylivoimaiseen tyyliin: hän päihitti toiseksi sijoittuneen Ukrainan Buben Tarasin 60 kilon erolla. EM-kulta on Ahoselle uran ensimmäinen.
Neljä muutakin avoimen suomalaismitalia
Avoimissa sarjoissa varustepenkin EM-mitaleille ylsi myös neljä muuta suomalaista.
Jani Haapamäki pokkasi kolmannen EM-mitalinsa putkeen ja kapusi hopeakorokkeelle 74-kiloisten miesten sarjassa, tuloksena 210 kiloa.
Marcela Sandvik oli hopealla 52-kiloisten naisten sarjassa 112,5 kilon varustepenkkauksella.
Maria Karjalaiselle irtosi uran toinen EM-mitali vuoden 2022 mestaruuden jatkoksi, kun hän oli nyt kolmas 63-kiloisten naisten painoluokassa 132,5 kilon tuloksella.
Milla Haapamäki ylsi niin ikään pronssille, ja hän heti tempun heti ensimmäisenä vuonnaan avoimessa luokassa 19-vuotiaana. Haapamäki sivusi 69-kiloisissa naisissa Suomen ennätystä 145 kiloa. Lupaus paransi samalla alle 23-vuotiaiden SE:tä 7,5 kilolla.
Varustepenkkipunnerrus eroaa klassisesta penkkipunnerruksesta siten, että urheilija käyttää siinä raskaammat painot mahdollistavaa, tukevaa penkkipaitaa.