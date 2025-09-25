Sekä Joni Tajakka että Mira Lahtinen voittivat torstaina klassisen penkkipunnerruksen Euroopan mestaruuden Maltan St. Paul's Baylla.
Oulun Power Teamia edustava Joni Tajakka saavutti EM-kullan 105-kiloisten miesten sarjassa. Hän penkkipunnersi onnistuneesti 232,5 kilogrammaa. Euroopan mestaruus on miehelle jo kolmas perättäinen.
Savonlinnan Jyryn Mira Lahtinen puolestaan juhlii uransa ensimmäistä arvokisakultaa. Hän voitti 84-kiloisten naisten sarjan väkevällä 130 kilon penkkituloksella.
Team Nordic Thunderin Johanna Laitinen penkkasi uransa neljännen EM-mitalin. Yli 84-kiloisten naisten raskaassa sarjassa kilpaileva suomalainen otti nyt hopeaa 147,5 kilon raudoin.
Suomeen tuli klassisessa penkkipunnerruksessa avoimen sarjan kilpailuista kaikkiaan neljä EM-mitalia. Johanna Kuronen sijoittui aiemmin kolmanneksi 52-kiloisten naisten painoluokassa. Hänen pronssituloksenaan oli 92,5 kiloa.