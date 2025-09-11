Ensitreffit alttarilla -seksuaaliterapeutti Joonas Pesonen vastaa koko sarjan kauden ajan seksikysymyksiin.
Moni puhuu parisuhteistaan ystävilleen ja joskus puheet käsittelevät myös seksiä.
Mutta pettääkö kumppaninsa luottamuksen, jos avaa seksielämän yksityiskohtia ystävilleen?
– Tämä on hyvä kysymys, tähän ei ole mustavalkoista vastausta, sanoo Ensitreffit alttarilla -sarjan yksi asiantuntijoista, seksuaaliterapeutti Joonas Pesonen.
