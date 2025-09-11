Miten Ensitreffit alttarilla -parien häät sujuivat? Oliko pareilla kemiaa? Ensitreffeillä-vodcastissa analysoidaan, miten parit sopivat toisilleen.
Torstain Ensitreffit alttarilla -jaksossa nähtiin, kuinka kauden neljästä parista kaksi eli Elisa ja Matti sekä Iina ja Mikko saivat toisensa.
MTV Katsomon Ensitreffeillä-vodcastissa parit ovat tiukan syynäyksen kohteena. Toimittaja Katri Utula ja näyttelijä Tero Tiittanen kertovat mielipiteensä ja ensivaikutelmansa pareista.
Elisan ja Matin liitto ei vakuuta, sillä häissä ei nähty minkäänlaista koskettelua.
– Matti on kyllä tosi ihastunut ja puhuu Elisasta tosi kauniisti – toisin kuin Elisa Matista, Utula toteaa.
Etenkin muutamat Elisan kommentit saavat karvat nousemaan pystyyn.
Elisa näkee Matissa ja heidän suhteessaan useita uhkakuvia, joista ensimmäinen on Matin hiustenväri.
Mitä mieltä Katri ja Tero ovat ohjelman uusista käänteistä?
