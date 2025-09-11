Miten Ensitreffit alttarilla -parien häät sujuivat? Oliko pareilla kemiaa? Ensitreffeillä-vodcastissa analysoidaan, miten parit sopivat toisilleen.

Torstain Ensitreffit alttarilla -jaksossa nähtiin, kuinka kauden neljästä parista kaksi eli Elisa ja Matti sekä Iina ja Mikko saivat toisensa.

MTV Katsomon Ensitreffeillä-vodcastissa parit ovat tiukan syynäyksen kohteena. Toimittaja Katri Utula ja näyttelijä Tero Tiittanen kertovat mielipiteensä ja ensivaikutelmansa pareista.

Elisan ja Matin liitto ei vakuuta, sillä häissä ei nähty minkäänlaista koskettelua.

– Matti on kyllä tosi ihastunut ja puhuu Elisasta tosi kauniisti – toisin kuin Elisa Matista, Utula toteaa.

Etenkin muutamat Elisan kommentit saavat karvat nousemaan pystyyn.

Elisa näkee Matissa ja heidän suhteessaan useita uhkakuvia, joista ensimmäinen on Matin hiustenväri.

Torstaisin julkaistavassa Ensitreffeillä-vodcastissa puidaan Ensitreffit alttarilla -kauden tapahtumia Katri Utulan ja Tero Tiittasen johdolla.

MTV Katsomo+ tarjoaa analyysit myös seuraavien jaksojen osalta.