Tutkijat kartoittivat kaukaisen planeetan saloja: "Olemme paljastamassa asioita, joista voimme vain unelmoida"

Tutkijat ovat onnistuneet ensimmäistä kertaa kartoittamaan kolmiulotteisesti kaukaisen eksoplaneetan kaasukehän.

WASP-121b-planeetta sijaitsee 900 valovuoden etäisyydellä Maasta. Kyseessä on niin sanottu ultrakuuma Jupiter eli Jupiterin kaltainen kaasuplaneetta, joka kiertää polttavan lähellä emotähteään.

BBC Sky at Night Magazine kertoo, että planeetan toinen puoli on pysyvästi lukkiutunut kohti tähteään. Planeetan tähteä kohden oleva puoli on tulikuuma, kun taas varjossa oleva puoli on huomattavasti viileämpi. Planeetan vuosi kestää vain 30 päivää.

Tutkijat käyttivät havaintojen tekemiseen ESO:n (European Southern Observatory) VLT-teleskooppia (Very Large Telescope).

Planeetalla havaittiin kovia tuulia, jotka kuljettavat mukanaan rautaa ja titaania. Tuulet luovat monimutkaisia sääolosuhteita kaasukehään.

ESO:n tutkija Julia Seidel kertoo löydön olleen yllättävä.

– Suihkuvirtaus pyörittää ainetta planeetan päiväntasaajan ympärillä, kun taas erillinen virtaus ilmakehän alemmissa kerroksissa siirtää kaasua kuumalta puolelta viileämmälle puolelle.

Seidelin mukaan tämänkaltaista ilmastoa ei ole koskaan aiemmin havaittu millään planeetalla. Seidelin mukaan kaikki omassa aurinkokunnassamme havaitut myrskyt kalpenevat nyt havainnoidun eksoplaneetan myrskyävää kaasukehää havainnoidessa.

– Se on kuin suoraan scifiä, Seidel kiteyttää.

Tutkijat onnistuivat havainnoimaan planeettaa, kun emotähden valo kulki planeetan kaasukehän läpi.

Tutkijat havaitsivat kaasukehässä merkkejä useista kemiallisista alkuaineista ja ilmakehän eri kerroksista.

Ryhmä seurasi raudan, natriumin ja vedyn liikkeitä, minkä ansiosta he pystyivät jäljittämään tuulia kolmessa kaasukehän eri kerroksessa.

– Tämä kokemus saa minut tuntemaan, että olemme paljastamassa uskomattomia asioita, joista voimme nyt vain unelmoida, Seidel kommentoi.