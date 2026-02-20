



Kanadassa pelätään Leijonien säälimättömyyttä – "Tässä käy huonosti" 7:44 MTV Urheilun asiantuntijat Karri Kivi ja Juhamatti Aaltonen: näillä eväillä Leijonat voi kellistää Kanadan. Julkaistu 20.02.2026 08:24 Riku Hellanto riku.hellanto@mtv.fi RikuHellanto Kanadalaismediat TSN ja Sportsnet uskovat Leijonien tarjoavan väkevän haasteen Kanadalle olympiavälierässä. Varsinkin yksi Suomen erityisominaisuus herättää etukäteen huolta. Leijonat ja Kanada taistelevat finaalipaikasta tänään perjantaina kello 17.40 alkaen. Ennakkoasetelmissa supertähtiä vilisevä ja olympiaturnauksessa voitosta voittoon liitänyt Kanada on vahva ennakkosuosikki. Kanadalaismediassa Leijoniin suhtaudutaan kuitenkin vakavasti. Sportsnetin toimittajan Elliotte Friedmanin mukaan Kanadan on pidettävä varsinkin yksi suomalaistähti kurissa. – Ensimmäinen asia, joka Kanadan pitäisi tehdä, on varmistaa, ettei Artturi Lehkonen pääse pelaamaan. Kyseessä on iso peli, joten hän tulee tekemään maalin. Kun katsoin Sveitsi-ottelun jatkoaikaa ja näin hänen saavan syötön, mietin, että tuo tyyppi tekee täysin varmasti maalin. Ja niin kävi. Hän tekee isoja maaleja, Friedman toteaa Sportsnetin 32 Thoughts -podcastissa. Lue myös: Näin Leijonat kellistää Kanadan – Juhamatti Aaltonen: "Jos Tšekki pystyy, Suomikin pystyy" Suomi joutui Sveitsiä vastaan pelatussa puolivälierässä ahtaalle. Sinnikäs kiri tuotti kuitenkin toivotulla tavalla tuloksen jatkoajalla. Friedmanin mukaan periksiantamattomuus ja sitkeys ovatkin Leijonien suurimpia vahvuuksia.

– Suomi jäi kahden maalin takaa-ajoasemaan, eivätkä he missään vaiheessa luovuttaneet. Se oli kuin Kanada. Suomen tiedetään pelaavan niin: he ovat säälimättömiä, he tulevat päälle, he eivät luovuta, he antavat painetta, ja he kuluttavat sinut loppuun. Heillä ei ole huippuluokan maalintekijöitä niin kuin joillain muilla, mutta he repivät ja raastavat.

Juuri yllä mainittujen seikkojen takia Friedman uskoo Leijonien lyövän Kanadan todella ahtaalle.

– He eivät koskaan peräänny. Arvostan valtavasti sitä, miten kilpailullisia he ovat. Se on juuri sitä, mitä he tekivät, ja he tekevät Kanadan elämästä todella vaikeaa. Heitä vastaan tietää saavansa fyysisen ja intensiivisen pelin, ja juuri siinä Kanada on vähän haavoittuvainen. Siitä tulee fyysinen, intensiivinen, painostava ja ilkeä ottelu, Friedman ennakoi.

– Tiedän, että tässä käy vielä huonosti, kun sanon näin, mutta fyysisesti Ruotsi olisi ollut helpompi vastus Kanadalle. He eivät tule päälle. He ovat todella taitavia, mutta suomalaiset painostavat enemmän. Kanadan terveystilannetta miettiessä Suomi on vaikeampi ja kovempi vastustaja.

TSN:n analyytikko Craig Button uskoo niin ikään, että Leijonat lyö Kanadalle valtavan haasteen.

– Ilman Aleksander Barkovia heidän kultamahdollisuutensa ovat pienemmät, mutta tämä on joukkue, joka löytää jollain tavalla aina keinon. He tulevat antamaan Kanadalle kunnon haasteen välierässä, Button pohtii.

– Connor McDavidin on oltava maailman onnellisin kaveri, koska hänen ei tarvitse kohdata Aleksander Barkovia olympiavälierässä.

Button korostaa omassa ennakossaan myös maalivahtipelin merkitystä. Hän nostaakin puheissaan Juuse Saroksen Leijonien vaarallisimmaksi pelaajaksi.

– Juuse Saros on huippumaalivahti, joka voi yksinäänkin voittaa pelin. Suomella on paljon tulivoimaa hyökkäyksessä, ja he tietävät, miten pelata joukkueena, mutta kun heidät murretaan, Juuse Saros voi olla se kaveri, Button huomauttaa.

Vaikka Saroksen kausi NHL:ssä on ollut haastava, on hän ollut olympialaisissa erinomaisessa torjuntavireessä. Kaikki Leijonien neljä tähänastista ottelua pelannut Saros on pysäyttänyt kiekkoja 93,8 prosentin varmuudella.

Häntä paremmin turnauksessa ovat esiintyneet vain USA:n Connor Hellebuyck (95,8%), Sveitsin Leonardo Genoni (94,6%) ja yhden ottelun pelannut Kanadan kakkosvahti Logan Thompson (96,0%).

– Jos haluat tehdä yllätyksen tällaisissa turnauksissa, tarvitset maalivahdin, joka pystyy seisomaan päällään. Juuse Saros voi tehdä sen ja vielä enemmänkin, Button painottaa.

Kanadan ja Suomen välinen välieräottelu käynnistyy kello 17.40.

