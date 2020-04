Kulmuni MTV:lle: Talouskriisistä ulospääsy vaatii massiivista testausta – hinnalla ei merkitystä

Hallitus pohtii kehysriihessä muun muassa uusia keinoja tukea kriisiin joutuneita yrityksiä. Hallitus on jo päättänyt miljardien eurojen tuista yrityksille. Tästä suoraa tukea on nyt noin miljardi euroa. Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) mukaan lisää tarvitaan ja hallitus huolehtii siitä, että tukea on riittävästi.

– Kaikkien tehtävien keinojen täytyy olla erittäin nopeita. Me teemme sen kaltaisia keinoja, joissa rahat saadaan heti liikkeelle, sanoo Kulmuni MTV Uutisille.

Esimerkiksi Suomen Yrittäjät on ehdottanut nopeana keinona pakollisten työnantajamaksujen siirtämistä väliaikaisesti valtion maksettavaksi. Kulmuni ei ota kantaa yksittäisiin keinoihin.

Valtio velkaantuu nyt rajusti. Kulmuni arvioi, että Suomi voi vielä selvitä, jos lisävelan määrä jää alle 30 miljardin euron, ja teollisuus pysyy käynnissä.

Hallitusohjelma uusiksi talouden osalta

Kulmunin mukaan hallitusohjelma täytyy kirjoittaa uusiksi talouden osalta. Julkinen talous ei ole enää siinä kunnossa kuin ohjelman kirjoitushetkellä. Odotettavissa on kehysriihen jälkeen kovia vääntöjä menolisäysten perumisista, leikkauksista ja rakenteellisista uudistuksista.

– Hallitus tulee varmasti käymään erittäin tiukkoja neuvotteluja siitä, kuinka talouden tilanne turvataan koronakriisin jälkeen. Uskon, että on laaja ymmärrys siitä, että kriisistä pois päästäksemme meidän on syytä testata massiivisesti, valtio ottaa velkaa, on valmis elvyttämään ja samalla tarvitaan merkittäviä rakenteellisia uudistuksia, jotta julkista taloutta päästään tasapainottamaan, sanoo Kulmuni MTV Uutisille.

Kaikkien suomalaisten testaamien maksaisi asiatuntija-arvioiden mukaan jopa yli miljardi euroa. Kulmunin mukaan testauskuluilla ei ole merkitystä.

– Se, että me lisäämme testaamista on taloudellisesti pieni raha siitä että me pääsemme purkamaan niitä rajoitteita, joiden keskellä nyt eletään, joten myös talousmielessä testaaminen on aivan keskeistä, hän sanoo.