Täysin poikkeuksellinen kriisiriihi alkaa huomenna – MTV Uutisten tiedot: Luvassa historiallisen suuri lisätalousarvio sekä tukipaketti lasten ja nuorten syrjäytymistä vastaan

Perinteisesti, normaalisti – tällä kertaa kehysriihi on kuitenkin kaikkea muuta kuin perinteinen ja normaali.

Käytännössä kaikki muu linjaaminen on siirretty syksylle. Nyt luvassa on vain koronatoimia.

– Nyt on tärkeintä se, että tehdään kaikki ne toimet, joita tarvitaan, että viruksen leviäminen saadaan estettyä ja hillittyä. Miten siinä onnistutaan, ratkaisee myös sen, minkälainen maailma on tämän kriisin jälkeen, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kommentoi MTV Uutisille.

– Meillä on kriisi päällä, jonka yli pitää päästä, tämä muutaman kuukauden välitön hätä. Sen jälkeen pitää rakentaa siltaa normaalitilanteeseen, RKP:n kollega Anders Andlercreutz sanoo.

Luvassa tukipaketti lasten ja nuorten syrjäytymistä vastaan

Yritysten tilannetta helpottamaan on tulossa talouspaketti, ja MTV Uutisten tietojen mukaan hallitus aikoo antaa koronakriisin hoitoon historiallisen suuren lisätalousarvion. Sen avulla esimerkiksi yksinyrittäjille pyritään samaan lisää tukea.

Leikkauslistoja väläytelty, mistä leikattaisiin?

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) sanoi sunnuntaina Helsingin Sanomissa , että hallituksen pöydälle on – ennemmin tai myöhemmin – tulossa leikkauslistoja. Jo päätettyjä menolisäyksiä voidaan mahdollisesti myös joutua perumaan.

– Aikanaan, kun on saatu tämä epidemia hallintaan ja terveystilanne kuntoon, katsotaan, mikä meidän taloustilanne on, paljonko Suomella on velkaa tämän jäljiltä, Kurvinen toteaa.