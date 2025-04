Olli Rehn penää hallitukselta oman pesän kunnossapitoa – korot laskevat yhä

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn korostaa MTV Uutisten haastattelussa, että epävarmoina aikoina Suomen on syytä pitää oma pesä kunnossa.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen suurten panosten kehysriihi alkoi perinteiseen tapaan sillä, että Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn avasi lyhyesti talouden tilannekuvaa keskuspankin näkökulmasta.

Rehn kertoi viestistään myös MTV uutisten haastattelussa.

– Tässä epävarmuuden täyttämässä maailmassa, jossa markkinat myllertävät ja kauppasota painaa päälle, Suomen talouden oma pesä on pidettävä kunnossa. Kasvun eväisiin on panostettava ja julkisen talouden tasapainosta on huolehdittava, Rehn sanoo.

Rehn ei ota suoraan kantaa siihen, mitä hallituksen pitäisi tarkalleen nyt tehdä.

Hän pitää kuitenkin eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murron vetämän työryhmän ehdotuksia hyvänä pohjana.

Kyseinen työryhmä esitti muun muassa yritysten T&K-verovähennystä ja vihreän siirtymän investointitukea. Ne alentaisivat tiettyjen yritysten yhteisöveroa kohti EU:n 15 prosentin minimitasoa.

Verohelpotuksia rahoitettaisiin listaamattomien yhtiöiden osinkojen verotusta tiukentamalla.

Työryhmä painottaa myös koulutusasteen nostamista ja ulkomaalaisten opiskelijoiden määrän kasvattamista.

Korot laskevat yhä

Rehnillä oli niukasti hyviä viestejä hallitukselle. Yksi niistä oli kuitenkin se, että pääjohtaja uskoo korkotason edelleen laskevan, kun inflaatio on rauhoittunut.

Euroopan keskuspankki laski viime viikolla ohjauskorkojaan ja talletuskorko on nyt 2,25 prosenttia.

– Rahapolitiikka on keventynyt. Euroopan keskuspankki on laskenut korkoa seitsemän kertaa viime kesästä lähtien. Se tukee kansalaisten ostovoimaa ja yritysten investointikykyä. Kasvunäkymä on heikentynyt kauppasodan uhan ja geopolitiikan epävarmuuden takia. Tässä tilanteessa on perusteltua laskea korkoa ja oma arvioni on, että tänä tulee jatkumaan, Rehn kertoo.

Hallituksen arvellaan päättävän joidenkin verojen alentamisesta kasvun vauhdittamiseksi.

Rehn kannustaa tähän, mutta muistuttaa samalla julkisen talouden tasapainottamisesta.

– Ansiotuloverotus on liian kovaa kaikissa tuloluokissa. Siinä syödään kannustimia. Verojen alentaminen toisi lovea julkiseen talouteen. Tätä varmasti hallitus tuolla juhlahuoneistossa nyt pohtii.

– Tämä on hallituksen ja eduskunnan päätösvallassa. Hallitus joutuu miettimään, mitä se tekee yhteisöverotukselle tai ansiotuloverotukselle tai perintöverotukselle, Rehn jatkaa.

Rehn toivoo Suomen Pankin tiedotteessa, että jatkossa talouden tasapainotusta tehtäisiin parlamentaarisesti eli kaikkien eduskuntapuolueiden kesken.

– Suomi hyötyisi Ruotsin mallista, jossa puolueet sopivat yhdessä yli hallitus-oppositio –rajan julkisen talouden rakenteellisesta tasapainotavoitteesta vaalikausien yli, tiedotteessa todetaan.

Turvallisuuteen satsattava

Pitkän uran politiikassa aiemmin tehnyt Rehn korostaa samalla, että turvallisuuteen olisi satsattava.

– Euroopan yhteisen puolustuksen vahvistaminen vaatii nyt sekä kansallisia että eurooppalaisia ratkaisuja. Monet maat ovat velkaantuneita. Sen takia liikkumavaraa on lisättävä taloussäännöissä. Ajatuspajoissa on pohdittu Euroopan puolustusmekanismia. On vahvistettava yhteistä puolustusta siten, ettei kaikki velka tule jäsenvaltioiden piikkiin.

Yksi mahdollinen järjestely on siis EU:n yhteisvelka puolustusinvestointeihin, mutta monet puolueet Suomessa ja erityisesti Perussuomalaiset ovat olleet yhteisvelalle hyvin kriittisiä.

Lue lisäksi: