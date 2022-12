Pääekonomisti MTV:lle: Kansalaisten tuki Ukrainalle ja Venäjä-pakotteille voivat löystyä, jos suomalaisten toimeentuloa päätetään selvästi heikentää

Valtiovarainministeriö julkaisee iltapäivällä virkamiespuheenvuoron, jossa se kertoo siitä, mikä on Suomen valtion taloustilanne ja mitä sille pitäisi tehdä. Sen on arveltu sisältävän uusia tiukennusehdotuksia talouspolitiikkaan.

– Meillä on energiakriisi päällä, inflaatio laukkaa ja palkkakehitys junnaa. Jos tällaisessa tilanteessa aletaan tehdä erittäin rajuja toimia, jotka heikentävät ihmisten toimeentuloa ja palveluita, siinä voivat olla yhteiskunnan resilienssi ja kestävyys koetuksella. Se voi näkyä myös Ukrainan ja Venäjän vastaisten pakotteiden tuessa, Lainà toteaa MTV:n Uutisaamussa.

– Jos halutaan pitää niistä kiinni, en lähtisi rajuihin tiukennuksiin. Mutta toki julkisen talouden vahvistamista on syytä pohtia.

"Sopeutustoimille ei tunnu olevan koskaan hyvä aika"

– Velkasuhteen kehitystä on ollut vaikeuksia ennustaa jopa yhden vuoden periodilla. Lisäksi kaksi vuotta on jo menty alaspäin velkasuhteessa, eli ollaan jo hyvällä polulla.

Puonti: Kaikkeen ei ole varaa

Lainàn mukaan menoja on vaikea enää leikata.

– Esimerkiksi sotepuolella tiedetään, että enemmänkin on paineita ylöspäin. Lisäksi ilmastonmuutos vaatii panostuksia, sanoin puolustus ja energia. Mutta toki löytyy esimerkiksi yritystukia, joista voidaan karsia, Lainà listaa.

– Viime kädessä kyse on siitä, millainen julkinen sektori meillä on ja mitkä ovat julkisen sektorin tehtävät, eli mihin meillä on varaa, Puonti tähdentää.