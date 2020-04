Katri Kulmuni: Hallitus tekee kaikkensa, jotta rajoituksista päästäisiin kolmessa kuukaudessa – "Tämä on se kysymys, jonka edessä kaikki Euroopan maat ovat"

Epidemiaa ei ole vielä selätetty, minkä takia rajoitustoimia saatetaan ensi viikolla kiristää. Uudenmaan avaamisen kanssa kipuillut keskusta on valmis lisäkiristyksiin.

Kulmuni arvioi STT:n puhelinhaastattelussa ministeriönsä talousennustetta, jonka haitari on tällä kertaa poikkeuksellisen suuri. Pahimmassa tapauksessa Suomen talous supistuisi tänä vuonna 12 prosenttia ja parhaassakin tapauksessa 5,5 prosenttia.

– Tämä on se kysymys, jonka edessä kaikki Euroopan ja maailman maat ovat, eli kestääkö kriisi kolme vai kuusi kuukautta. Koetamme tehdä kaikkemme, jotta pääsisimme tästä kolmessa kuukaudessa, Kulmuni sanoo.

Suomi on siirtymässä vähitellen exit-strategiaan, joka Kulmunin mukaan koostuu useasta osasta.

– Meidän pitää siirtyä siihen vaiheeseen, että me testaamme erittäin paljon, jäljitämme tautiketjuja ja eristämme taudinkantajia tehokkaasti, Kulmuni sanoo.

Uusimaa-päätös oli vaikea

Molemmat verrokkimaat, Saksa ja Tanska, ovat ilmoittaneet avaavansa hiljalleen kouluja, mikä on harkittava asia Kulmunin mukaan Suomessakin. Hallituksen aiemmalla päätöksellä koulut pysyvät suljettuina 13. toukokuuta saakka.

Kulmuni ei suoraan ota kantaa siihen, ajaako keskusta ensi viikon neuvotteluissa kokoontumisrajoituksen tiukentamista kymmenestä viiteen ihmiseen, kuten julkisuudessa on kerrottu. Kaikkien rajoitusten on hänen mukaansa nojattava tutkittuun tietoon.

– Keskusta on valmis siihen, että me taistelemme kaikin keinoin virusta vastaan.

– Rajoitustoimet ovat olleet vaikeita, mutta niin on myös niiden purkaminen. Meillä ei ole ihan tarkkaa tietoa siitä, miten se vaikuttaa. Testaaminen on ainoa keino päästä selvyyteen taudin liikkumisesta. Perustuslain nojalla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin noudattaa oikeuskanslerin hallitukselle antamaa linjausta, että Uudenmaan massarajoitustoimesta on luovuttava välittömästi.