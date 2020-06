Matti Vanhanen varoittaa suomalaisia kovista taloustoimista – haluaa nopeita sopeutuspäätöksiä: "Meidän pitää olla euromaista parhaiden joukossa"

Koronakriisi tulee mullistamaan hallitusohjelmaa, ja vaikeita ratkaisuja on edessä. Katri Kulmunin tämänpäiväinen ulostulo eläkeiän nostamisesta puhui sen puolesta, että keskustassa on halua tehdä vaikeita ratkaisuja mieluummin ennemmin kuin myöhemmin.

Valtiovarainministerin paikalta poistuva Kulmuni väläytti tänään yllättäen, että loppukesän budjettiriihessä on käsiteltävä myös eläkeiän nostoa.

– Jotta maa selviää tästä taloustilanteesta, on välttämätöntä, että käsittelyyn tulee niin eläkeiän nosto, työllisyystavoitteen reilu korottaminen kuin työttömyysturvan joustavoittaminen vastaamaan kulloistakin suhdannetta, sanoi Kulmuni.

”Toimia, joita ei olisi voinut vuosi sitten ajatellakaan”

– Asia on vähän moninaisempi. Hän [Kulmuni] täsmensi sitä, tarkoittaen erilaisia toimia, joilla työurat pitenevät lähtien työttömyyseläkkeistä ja erityisesti viimeisistä työssäolovuosista.

– Olemme ottaneet nyt valtavan määrän velkaa, jolla pidämme tämän maan toiminnassa, hoidamme koronan aiheuttamaa tilannetta. Jossain vaiheessa meidän on sopeutettava talous niin, että se on kestävällä tasolla. Silloin tarvitsemme, paha sanoa, mutta aika paljon sellaisia toimia, joita ei olisi voinut vuosi sitten ajatellakaan.

– Kulmuni viittasi eläköitymiseen, viittasi työttömyysturvaan. Olen varma, että verotuksen puolella on aika paljon asioita, joita joudutaan käymään lävitse. Näistä on tarkoitus tehdä luonnollisesti valtiovarainministeriön virkamiesten kanssa huolellista listausta ja pohdintaa. Käyn myös hallitusryhmien kanssa keskustelua. Tavoitteen on oltava se, että päätöksiä valmisteluista tehdään.