Kullan hinta nousi maanantaiaamuna uuteen ennätykseen.
Maanantaina aamupäivästä kullan hinta nousi vajaaseen 4 400 dollariin unssilta eli 31,1 grammalta. Lukema on pari dollaria korkeampi kuin edellinen ennätys, joka nähtiin lokakuussa.
Sijoittajien keskuudessa on ollut kasvavaa optimismia siitä, että Yhdysvaltain keskuspankki Fed jatkaa ohjauskoron laskemista myös ensi vuonna.
Kultaa on perinteisesti pidetty sijoittajien turvasatamana, johon hakeudutaan epävarmuuden aikoina. Kullan hinta rikkoi lokakuussa ensimmäistä kertaa 4 000 dollarin rajapyykin.
Kullan hinta on noussut vuoden alusta useita kymmeniä prosentteja. Kullan houkuttavuutta on lisännyt tänä vuonna muun muassa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tempoileva tullipolitiikka.