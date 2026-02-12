Konkurssiin menneellä Askolla ja Sotkalla on tuhansia asiakkaita, joiden tuotteet ovat teillä tuntemattomilla.

Asko ja Sotka -huonekaluketjujen konkurssi on alustavien tietojen mukaan jättänyt tuhansia asiakkaita odottamaan jo maksamiaan tuotteita.

Yksi heistä on espoolainen Eeva Sarvi, joka osti Askon Espoon Lommilan liikkeestä petauspatjan tammikuun 13. päivä.

Noin 500 euron petauspatja luvattiin toimittaa Sarvelle viiden viikon sisällä liikkeeseen. MTV Uutiset on nähnyt kuitin ostoksesta.

Sarvi kertoo MTV Uutisille, että konkurssi tuli hänelle täysin puskista, eikä hän ole saanut Askolta mitään tietoa asiasta.

– Nyt asiakkaille pitäisi informoida, mitä heidän pitäisi tehdä, Sarvi kertoo.

MTV Uutiset on saanut yhteydenottoja myös muilta paikkakunnilta, joissa asiakkaat odottavat epätietoisina ostamiaan ja maksamiaan huonekaluja.

Sarvi kertoo yrittäneensä etsiä tietoa Askolta verkkosivujen kautta, mutta tuloksetta. Hän kertoo myös soittaneensa liikkeeseen ja käyneensä paikan päällä maanantaina, mutta liike oli jo tuolloin suljettu.

Sarvi sanoo olevansa tilanteesta lähinnä närkästynyt ja huolestunut, ja hän epäilee saako ostamaansa petauspatjaa lainkaan.

– Onneksi oli vain tämä patja, Sarvi toteaa.

Asiakas: Toimi näin

Ketjujen taustayhtiön Indoor Groupin verkkosivuilla julkaistiin tänään tieto, jossa kerrotaan, että tilattuja tuotteita koskeva selvitystyö on käynnissä.

Konkurssihallinnon mukaan tämä vie aikaa, mutta se noudattaa konkurssilakia ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä arvioidessaan, voidaanko tilattu tuote luovuttaa asiakkaalle vai ei.

– Tulemme lähiaikoina olemaan yhteydessä sellaisiin asiakkaisiin, joiden tilaamat tuotteet ovat erotettavissa konkurssipesän muusta omaisuudesta ja jotka muutoin voidaan luovuttaa asiakkaille.

Indoor Groupin asiakkaat voivat tarvittaessa olla yhteydessä konkurssihallintoon sähköpostitse. Viestissä tulee ilmoittaa saatavan määrä ja sen perusteet.

Tiedotteessa kerrotaan myös , että konkurssin vuoksi lahjakortit eivät kelpaa maksuvälineenä Askon ja Sotkan myymälöissä.

Indoor Group asetettiin konkurssiin tiistaina. Yhtiön jättämässä konkurssihakemuksessa yhtiön omaisuuden arvoksi on arvioitu noin 18,5 miljoonaa euroa. Konkurssihakemuksesta ilmenee, että yhtiöllä on velkaa lähes 56 miljoonaa euroa.