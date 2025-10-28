Valkoinen talo kertoo Yhdysvaltojen ja Japanin allekirjoittaneen sopimuksen, jolla on määrä varmistaa kriittisten mineraalien ja harvinaisten maametallien toimitukset.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti sopimuksen tavatessaan Japanin uuden pääministerin Sanae Takaichin tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa.
Tapaamisen yhteydessä Trump sanoi, että Yhdysvallat on Japanin liittolainen vahvimmalla mahdollisella tasolla.
Takaichi vuorostaan totesi haluavansa käynnistää uuden kulta-ajan Japanin ja Yhdysvaltojen liittolaisuudessa.