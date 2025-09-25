SM-liigan kärjessä hieman yllättäenkin oleva TPS nostettiin esiin alkukauden suurena onnistujana Liigaviikossa torstaina. Asiantuntijat Karri Kivi ja Juhamatti Aaltonen näkevät tekemisessä myös Mikko Koivun kädenjäljen.

TPS on kerännyt seitsemästä ottelustaan muhkean 15 pisteen saldon. Karri Kivi on ihastellut joukkueen taitavaa mutta samalla fyysistä pelitapaa, ja nostaa videonäytteissä esiin muun muassa 22-vuotiaan puolustajan Sisu-Petteri Lehtosen.

Kiven kehuma "kukkopoikaryhmä" käy jatkuvasti kiinni vastustajaan, eikä anna sille hyvänolontunnetta.

– Vaikka he nyt jo johtavat sarjaa hivenen yllättäen, niin tuossa joukkueessa on niin paljon potentiaalia, Kivi linjaa.

TPS:n valmennus meni uusiksi täksi kaudeksi. Toni Söderholm on kokenut vastuuluotsi, mutta apulaisten joukossa on muun muassa ex-suurpelaaja Mikko Koivu, jolle pesti on ennestään täysin tuntematon.

Koivu on itse sanonut pysyvänsä mieluusti taustalla, mutta Juhamatti Aaltonen nostaa esiin myös päävalmentaja Söderholmin puheet kauden alta. Söderholmin mukaan valmentaja-Koivu on täynnä energiaa.

– Sehän on hieno tilanne, että sinulla on noin kokenut ja mahtavan uran pelannut legenda – ja sitten hänellä on noin paljon virtaa, että neuvoo koko ajan, Aaltonen toteaa.

Aaltosen mukaan Koivu, jonka kanssa hän oli voittamassa Leijonissa MM-kultaa keväällä 2011, sopii loistavasti valmentajaksi.

– Hän oli tosi päämäärätietoinen pelaajana. Kova kilpailija. Se näkyy tuossa (TPS:n) pelissäkin. Oli treeni tai mikä tahansa tilanne, (Koivun) piti voittaa se tilanne, Aaltonen summaa.

Yllä olevalla videolla lisää analyysiä TPS:stä ja näytteitä sen raikkaasta fyysisestä pelistä.

