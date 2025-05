SM-liigassa isoja nimiä sopimuksiin – Karri Kivi ärähtää tutusta ilmiöstä: "Keväälläkin löytyy"

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kommentoi TPS:n tuoreita henkilöstönimityksiä kauden viimeisessä Liigaviikossa. Samalla Kivi huomautti ihmettelemästään asiasta.

TPS:n penkin takana ottaa ohjat esimerkiksi Saksan maajoukkueen peräsimessä huipputuloksia saavuttanut Toni Söderholm, joka astuu uransa ensimmäiseen SM-liigan päävalmentajapestiin. Avukseen Söderholm saa muun muassa Mikko Koivun.

Asiantuntija Kivi kuvaa muutosta isoksi. Samaan hengenvetoon hän tekee myös osuvan havainnon.

– Ehkä tässä on myös signaali siihen, kun olen aina ihmetellyt, että minkä takia marraskuussa pitää kaikki valmentajat lyödä aina lukkoon. Nyt on Söderholmia, Olli Jokista, Petri Matikaista, Sami Kapasta muun muassa keväällä löytynyt, Kivi kommentoi viitaten myös HIFK:n, JYPin ja Pelicansin valmentajaliikkeisiin.

– Jos ei löydä sopivaa vielä marras–joulukuussa, niin ettei tarvitsisi väkisin lukittautua siihen. Keväälläkin kyllä löytyy päteviä äijiä.

Miten Söderholm ja Koivu istuvat TPS:ään? Kuuntele Kiven analyysi kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta.

Kivi otti Liigaviikossa kiinni myös tällä kaudella nähtyihin useisiin muutoksiin seurojen päävalmentaja- ja urheilujohtajaosastoilla. Jos mestari-KalPa on esimerkkitapaus jatkuvuudesta ja strategian pitkäjänteisestä rakentamisesta, vastakkaisia esimerkkejäkin on paljon.

– Tällainen vaikeuttaa seuran suunnitelmaa, Kivi linjaa viitaten nopeisiin muutoksiin.

Asiantuntija palasi tässä kohtaa marraskuussa lukkoon lyötäviin seuraavan kauden valmentajasopimuksiin ja perusteluihin, minkä takia näin tehdään.

– "No kun pelaajat haluavat tietää, kuka on valmentaja". Sitten kun vedät tuohon, että puolet urheilupomoista ja koutseista häipyivät (kesken kauden), niin lähtevätkö ne pelaajat niiden mukaan sitten? No ei!

– Kyllä organisaatioiden pitää tulla niin vahvoiksi, että pelaaja voi mennä sinne organisaatioon luottaen, että valmennus ja urheilupomo ovat hänen juttuihinsa sopivia.

– Tähän täytyisi mielestäni pyrkiä.

Alla lisää Kiven ajatuksia päättyneen kauden valmentaja- ja seurapomoilmiöstä.

