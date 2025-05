Hurja julistus SM-liigaan palkatusta Mikko Koivusta

SM-liigan TPS julkaisi maanantaina uuden valmennustiiminsä. MTV Urheilun Karri Kivi liputtaa Toni Söderholmin päävalmentajapestin puolesta. Penkin taakse hyppäävä Suomen entinen NHL-tähti Mikko Koivu saa Kiveltä hurjat suitsutukset.

TPS:n päävalmentajuuden Tommi Miettiseltä perinyt Söderholm palkattiin ensimmäistä kertaa tehtävään kotimaassaan.

– Hän on hyvä vaihtoehto, hän tulee Liigaan ja TPS:ään totaalisesti ulkopuolelta. Hänelle tässä on uusi maailma tarjolla, Karri Kivi sanoo.

Söderholm on luonut valmennusuransa lähinnä Saksassa, mutta kokemusta on myös Sveitsin liigasta. Ex-puolustaja toimi myös useamman kauden Saksan miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajana.

– Jos joku valmentaja otetaan, niin jos halutaan totaalisesti uutta, niin sitä tässä saatiin. En lähtisi ensimmäisenä miettimään uhkakuvia.

– Olli Jokinen oli vielä kauemmin pois ja pamautti jackpotin Mikkelissä heti kärkeen. Sieltä tulee varmasti kiekkopuhetta, joka on erilaista. Sillähän saa jo heti muutosta, Kivi jatkaa.

Kivi syttyy Koivulle

Lähes koko TPS:n valmennusryhmä uudistui. Uutena nimenä mukaan hyppää myös seuran kasvatti, entinen Leijonat-kapteeni ja yksi kaikkien aikojen NHL-suomalaista, eli Mikko Koivu.

Koivu, 42, päätti järkälemäisen pelaaja-uransa viisi vuotta sitten. Hänen valmennuskokemuksensa rajoittuu yhteen alle 20-vuotiaiden MM-turnaukseen.

Karri Kivi syttyy valmentajana kokemattoman seuraikonin nimityksestä.

– Se (kokemattomuus) ei tässä tapauksessa haittaa yhtään, Kivi linjaa mutkitta.

– Mikko Koivu on mun mielestä tällä hetkellä karismaattisin tyyppi Suomi-lätkässä, Kivi liekittää yllättäen.

Kivi uskoo Koivun tuovan TPS-taustoille hurjan määrän voittamisen paloa.

– Eniten tässä on se Mikon kilpailuvietti. Olemme nähneet, että mitä se tarkoittaa, vaikka Lappeenrannassa täällä kaudella. Sillä on valtava merkitys. Silloin se palo on myös siellä arjessa, Kivi jatkaa.

– Lisäksi Koivu on sen tyyppinen henkilö, joka ei millään tavalla vedä Söderholmia varjoonsa.

TPS alkaa julkaista uusia pelaajia heti tiistaina. Joukkueella on tässä vaiheessa vain kuusi julkista pelaajasopimusta.

– Turku on kova kiekkokaupunki. Halutaan varmasti omia kasvatteja enemmän mukaan. Tämä uusi projekti alkaa varmasti ihan sieltä nuorista, Kivi uumoilee.

TPS sijoittui päättyneellä Liiga-kaudella kahdenneksitoista. Se pääsi täpärästi pudotuspeleihin, mutta taipui SaiPalle.