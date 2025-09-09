Mika Saukkonen ennusti Liigan voittajan – Jani Alkiolta yllätysveto: "Siellä on nälkä"

Jääkiekon SM-liiga alkaa syyskuun yhdeksäs päivä. MTV Urheilu kävi kysymässä kanavan ruutukasvoilta, mikä joukkue mestaruuden voittaa. Esiin nousi tamperelaisjoukkueiden lisäksi hieman yllättäen viime vuosina rämpinyt Kärpät, edelliskauden runkosarjassa vakuuttanut Lukko sekä yksi yllätysveto.

Jutun ylälaidan videolta voi katsoa kaikki veikkaukset.

Yllättävästä ennustuksesta vastaa selostaja Jani Alkio. Hän tuumailee hetken, vastaa jo yhden joukkueen, mutta haluaa sitten muuttaa veikkaustaan.

– Sanon, että SaiPa. Koska siellä on nälkä, buumi ja Raipe-ilmiö – ei minun mielestäni voi olla muuta vaadetta enää kuin parantaa viime vuodesta pykälä ja voittaa se kannu ensimmäistä kertaa Lappeenrantaan, Alkio linjaa.

Vaikka SaiPa viime vuonna finaaleihin ylsikin, on Alkio ainoa, joka veikkaa lappeenrantalaisia.

– Ei ole helppo kysymys. Veikkaan runkosarjan voittoon Kärppiä, niin sanotaan tähänkin Kärpät. Kehityspotentiaalia on paljon, MTV Urheilun asiantuntija Pekka Saravo sanoo.

– Ilves. Koska siellä on Tommi Niemelä toista vuotta. Siellä on hyvä jatkumo ja ”Hölö” luo sinne hyvän ilmapiirin, veikkaa puolestaan Antti-Jussi Niemi.

– Haisee Tapparalle. On niin vahva joukkue ja valmennus – kolme ruotsalaista haluaa todella jättää kädenjälkensä, Karri Kivi kommentoi.

MTV Urheilun toimituspäällikkö Teemu Niikko nojaa arviossaan viime kauden runkosarjamenestykseen.

– Tämä on se kausi, kun Tomi Lämsä seisoo viimeisenä kädet ylhäällä, eli Rauman Lukko. Loistava materiaali ja se on hyvin säilynyt yhdessä. Nyt on yksinkertaisesti Lukon vuoro, Niikko ennustaa.

Maikkarilta löytyy reilusti jääkiekkopuolen asiantuntijoita, mutta myös jalkapalloselostaja Tuomas Virkkusella on oma veikkauksensa valmiina.

– Vastaushan on ilmiselvä – Ilves, Virkkunen paaluttaa.

– Luulin, jotenkin typerästi, että se olisi ollut viime kaudella, koska silloin olisi tullut sopivasti 40 vuotta tuosta edellisestä mestaruudesta. Mutta en hiffannut sitä, että Raimo Helmistä kunnioittaakseen Ilves ottaa sen mestaruuden vasta nyt, koska edeltävästä mestaruudesta tulee kuluneeksi 41 vuotta, Virkkunen sanoo viitaten ”Raipen” pelinumeroon.

Jutun ylälaidan videolta näet muidenkin MTV:n ruutukasvojen mestariveikkaukset, missä kantansa kertoo urheiluankkuri ja selostaja Mika Saukkonen, Hockey Night -lähetyksistä tuttu Siim Liivik, jääkiekkoon erikoistunut toimittaja Jere Hultin ja ankkuri Mikko Hyytiä.

Myös studiojuontaja Suvi Puukangas tekee oman veikkauksensa, joka poikkeaa muista ennustuksista täysin.