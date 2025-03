Nyt tärähtää iso kysymysmerkki SM-liigan mestarisuosikin ylle – asiantuntija paljastaa, mihin Ilves uhkaa kaatua

Jääkiekon SM-liigassa Ilves johtaa tällä hetkellä runkosarjaa kuuden pisteen erolla ennen Lukkoa. Ilves näyttää parhaimmillaan erittäin vahvalta nipulta ja tilastot puhuvat sen puolesta, että tupsukorvat ovat vahvoilla keväällä. Mutta onko näin? MTV Urheilun liigastudiossa otettiin hyvin napakasti kiinni Ilvekseen ja sen näkymiin.

Ilves on pystynyt takomaan runkosarjassa kovaa tulosta muun muassa erittäin hyvän viisikkopelinsä avulla. Se on päästänyt vähiten maaleja koko Liigassa, ja sen maalivahtien yhdistetty torjuntaprosentti on Liigan paras.

MTV Urheilun asiantuntija Antti-Jussi Niemi pitää Ilvestä ”ehdottomana” mestarisuosikkina.

– Sanon edelleen, että Ilves voittaa mestaruuden (Tommi) Niemelän aikakaudella, Niemi toteaa, viitaten Ilveksen uuteen päävalmentajaan.

MTV Urheilun toinen asiantuntija Ari Vallin ei ole aivan yhtä vakuuttunut.

– Olen kahden kevään aikana lyönyt Ilvestä tyrkylle, että ”nyt on se aika”. Eikä niin ole käynyt. Se on ollut pettymys, että he eivät ole pystyneet taistelemaan kirkkaimmasta. He eivät ole päässeet finaaleihin, eivätkä he ole pystyneet lyömään parastaan pöytään keväällä. Onko siellä liikaa mörköjä? Vallin pohtii.

Vallin viittaa siihen, miten Ilveksen edellinen mestaruus on keväältä 1985. Kultaa on siis odoteltu 40 vuoden ajan Tampereen tupsukorvaleirissä.

Vallin nostaa esiin myös toisen merkittävän tekijän.

– Onko heidän hyökkäyksessään tarpeeksi yllätyksellisyyttä? Vallin pohdiskelee.

– Eli virtuositeettia kaipaat? MTV Urheilun liigastudion juontaja Teemu Niikko kyselee.

– Kyllä. Tämmöisiä tapauksia kuten Ryan Lasch ja Jori Lehterä, jotka pystyvät nollasta rakentamaan jonkun jutun. Ilves on vähän konemainen. Se ei ole välttämättä täysin huono asia, mutta sitten kun eteen tulee tiivis viisikko, niin pääsevätkö he sieltä läpi? Ja onko heidän molareitaan testattu kunnolla, kun he puolustavat hyvin? He ovat sitten kunnon testissä, kun vastaan tulee joukkue, joka on aivan ytimessä, Vallin perkaa.

Ilveksen hyökkäyksessä huomio kiinnittyy nyt muutamaan avainmieheen. He ovat enemmän kuin tärkeässä asemassa, kun Ilves yrittää yltää kevään huipennukseen.

MTV Urheilun liigastudion koko Ilves-analyysi näkyy jutun yläreunasta.