Kuinka turvallinen itäraja on, jos siirtolaisvirtoja ohjataan Suomeen? "Valmistaudumme kaikenlaisiin uhkiin"

Eduskunnassa on käsittelyssä parhaillaan valmius- ja rajavartiolaki. Keskeinen kysymys lakiuudistuksessa on, kuinka laki vastaa hybridivaikuttamiseen.

Hybridivaikuttamista on esimerkiksi suuren siirtolaisvirran ohjaaminen Suomeen. Voiko Venäjä hyödyntää turvapaikanhakijoita hybridioperaationa ja otetaanko tämä lakiuudistuksissa tarpeeksi huomioon?

Perussuomalaisten kansanedustaja Mari Rantasen (ps.) mukaan lakiuudistuksessa pitäisi säätää hätätilapykälät, joiden perusteella turvapaikanhaku voidaan keskeyttää, jos nähdään, että kyse on vihamielisestä vaikuttamisesta.

Rantanen myös muistuttaa, että kyseessä on laintulkintakysymys.

– Vaikka kansainvälisten sopimusten mukaan rajanylityspaikkoja on pidettävä auki, niiden mukaan myös valtion suvereniteettia tulee kunnioittaa. Eli viime kädessä on valtion päätettävissä, keitä se päästää alueelleen, toteaa Rantanen.

Valmiuslakia ja rajavartiolakia uudistetaan paraikaa

Ohjelma on katsottavissa myös MTV Katsomossa ja MTV Uutiset Livessä .

– Rajavartija on virkamies, joka noudattaa lakia. Jos laissa lukee, että saa hakea turvapaikkaa, ei rajavartija sitä voi estää, toteaa puolestaan Rantanen.

Miksi perussuomalaiset hidastavat lakiuudistusta?

– Rajaturvallisuus on kaikkien tavoitteena. Viranomaisilla on osaamista ja olemme paraikaa investoimassa rajaturvallisuuteen, jotta siellä on riittävästi ihmisiä ja resursseja. Järeämpää valvontaa ollaan rakentamassa.