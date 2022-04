Oppositio hiillostaa hallitusta kiirehtimään rajapykäliä, jotta itäraja saadaan tarvittaessa kiinni – "Nyt pitää kaikki Suomen heikkoudet korjata"

– Tärkeysjärjestyksenne on suorastaan irvokas, tylytti muun muassa perussuomalaisten Mauri Peltokangas.

Perussuomalaisten lisäksi kokoomus vaati, että rajat on saatava kiinni ja turvapaikan hakeminen pystyttävä keskeyttämään tilanteessa, jossa Venäjä ohjaisi Suomen rajalle turvapaikanhakijoita hybridivaikuttamismielessä.

– Nyt pitää kaikki Suomen heikkoudet korjata. Nyt on viimeistään sen aika. Tarvitaan jämäkämpi pykälä, jotta tarvittaessa itäraja tai joku muu raja saadaan täysin kiinni myös turvapaikanhakuoikeuden osalta, patisti Antti Häkkänen (kok.).

"Ihmeellistä että vuodetaan asiakirjoja"

Henriksson lupasi, että pykälät tuodaan eduskuntaan muutaman viikon kuluttua, kun komissiolta on saatu vihreää valoa. Komission kanssa on keskusteltava, koska Suomen itäraja on myös EU:n ulkoraja, hän perusteli.