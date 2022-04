Hybridivaikuttamisesta on tulossa uusi peruste poikkeusoloille – pykälät antaisivat oikeuden esimerkiksi ottaa haltuun yksityistä omaisuutta

Valmiuslaki on poikkeusolojen lainsäädäntöä, jota ei voi käyttää muulloin. Nyt hybridivaikuttamisesta on tulossa uusi peruste ottaa laki käyttöön.

Suomessa riskit erilaiselle Venäjän vaikuttamiselle ovat kasvaneet sitä mukaa, kun keskustelu Nato-jäsenyydestä on edennyt.

– Erityisesti hybridivaikuttamisen riski on kasvanut merkittävästi, Henriksson sanoi.

Jatkoselvittelyyn hallitukselta jäi yhä se, miten maahantulon poliittinen hyödyntäminen voitaisiin estää tai ehkäistä lisätoimivaltuuksilla, Henriksson kertoi. Selvittelyyn liittyy lausuntokierros ja keskustelut EU-komission kanssa, koska kyse on perus- ja ihmisoikeuksista.

Kovimmat keinot jäivät puuttumaan

– Lakiin lisättäisiin uusi pykälä, jonka tarkoituksena on turvata väestölle välttämättömien elintarvikkeiden ynnä muiden saaminen tilanteessa, jossa esimerkiksi pankki- ja luottokortit eivät häiriön takia toimisi, Henriksson sanoi.

Oppositio hiillostaa hallitusta kiirehtimään rajapykäliä, jotta itäraja saadaan tarvittaessa kiinni

– Tärkeysjärjestyksenne on suorastaan irvokas, tylytti muun muassa perussuomalaisten Mauri Peltokangas.

Perussuomalaisten lisäksi kokoomus vaati, että rajat on saatava kiinni ja turvapaikan hakeminen pystyttävä keskeyttämään tilanteessa, jossa Venäjä ohjaisi Suomen rajalle turvapaikanhakijoita hybridivaikuttamismielessä.

– Nyt pitää kaikki Suomen heikkoudet korjata. Nyt on viimeistään sen aika. Tarvitaan jämäkämpi pykälä, jotta tarvittaessa itäraja tai joku muu raja saadaan täysin kiinni myös turvapaikanhakuoikeuden osalta, patisti Antti Häkkänen (kok.).

"Ihmeellistä että vuodetaan asiakirjoja"

Henriksson lupasi, että pykälät tuodaan eduskuntaan muutaman viikon kuluttua, kun komissiolta on saatu vihreää valoa. Komission kanssa on keskusteltava, koska Suomen itäraja on myös EU:n ulkoraja, hän perusteli.