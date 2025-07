Turvapaikkahakemusten määrä on romahtanut – "Tänne on yksinkertaisesti vaikea päästä"

Turvapaikkahakemukset ovat vähentyneet muun muassa Eurooppaan asetettujen sisärajatarkastusten myötä. Moni vastaanottokeskus on sulkemassa ovensa lähikuukausien aikana.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun varsinkin Lähi-idästä ja Afrikasta saapui suuri määrä turvapaikanhakijoita. Esimerkiksi Suomessa jätettiin vuonna 2015 kaikkiaan yli 32 000 turvapaikkahakemusta.

Muutaman viime vuoden aikana turvapaikkahakemukset ovat muutenkin vähentyneet selvästi. Kun vielä vuonna 2022 hakemuksia kansainvälisestä suojelusta jätettiin Suomessa yli 5 800, oli viime vuoden lukema 2 948. Luvuissa ovat mukana ensimmäisten hakemusten lisäksi myös uusintahakemukset.

Sama trendi on ollut nähtävissä myös Ruotsissa, jossa esimerkiksi viime vuonna jätettiin 9 634 turvapaikkahakemusta. Se on peräti 77 prosenttia vähemmän kuin toissa vuonna.

Sisärajatarkastukset näkyvät

Tulosalueen johtaja Rafael Bärlund Maahanmuuttovirastosta näkee ilmiölle hyvin loogisen syyn.

– Kyllä tässä on ihan yleiseurooppalainen trendi, että koko EU:n alueella turvapaikanhakijamäärät ovat olleet laskussa. Ja jos puhutaan nimenomaan Suomen tilanteesta, niin koska me olemme täällä Euroopan laidalla ja Euroopassa monilla mailla on sisärajatarkastuksia, niin tänne on yksinkertaisesti vaikea päästä, hän toteaa.

Suomen itärajan sulkemisella on myös oma merkityksensä hakemusmäärän vähenemisessä.

Maahanmuuttovirasto kertoi kesäkuun lopussa päivittävänsä arviota turvapaikkahakemusten määrästä Suomessa kuluvana vuonna ja ensi vuonna. Viraston arvion mukaan vuonna 2025 ja vuonna 2026 ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia jätetään yhteensä 1 500–2 500 kappaletta vuosittain, mikä on aiemmin ennakoitua vähemmän.

Suomessa jätettiin tammi–toukokuussa 2025 yhteensä 771 ensimmäistä turvapaikkahakemusta. Määrä oli 26 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2024.

Vastaanottokeskuksia kiinni

Turvapaikanhakijoiden määrän vähentyessä vähenee myös tarve vastaanottopalveluille. Maahanmuuttovirasto on parin viime vuoden aikana ilmoittanut lakkauttavansa yli 30 vastaanottokeskusta. Näistä 18 on sulkemassa ovensa tulevan syksyn ja talven aikana. Toiminnassa on tällä hetkellä 59 vastaanottokeskusta.

Vastaanottojärjestelmässä olevista ihmisistä selkeä enemmistö on ukrainalaisia, jotka ovat tilapäisen suojelun piirissä. EU päätti viimeksi tällä viikolla jatkaa tilapäisen suojelun tarjoamista ukrainalaisille maaliskuuhun 2027 asti.

– Vastaanottojärjestelmä on joustava, jota sitten aina sopeutetaan tarpeen mukaan. Kapasiteettia voidaan kasvattaa tai vähentää. Paikat kyllä riittävät ja varautumissuunnitelmat ovat olemassa, sanoo Bärlund.

Lue myös: Tilapäistä suojelua ukrainalaisille jatketaan vuoteen 2027