Miten hybridivaikuttamista voidaan estää Suomen rajalla? Marin keskusteli asiasta von der Leyenin kanssa

Kyse voisi olla tilanteesta, jossa rajalle esimerkiksi masinoitaisiin turvapaikanhakijoiden ryntäys. Hallitus on halunnut selvittää, miten maahantulon poliittista hyödyntämistä voitaisiin estää tai ehkäistä lisätoimivaltuuksilla.

Hybridivaikuttamista on nähty esimerkiksi Puolassa ja Kreikassa, kun suuria ihmisjoukkoja on pakkaantunut EU:n ulkorajoille. Suomen itäraja on samalla yksi EU:n ulkorajoista.