Näin Kuha-koira pysyi sinnikkäänä löydettyään tunneiksi lumen alle hautautuneen lapsen – "Hyvin vaativa tehtävä"

"Hyvin haastava tehtävä"

– On todella harvinaista meillä Suomessa, että koira löytää ihmisen syvältä lumesta. Kyseessä on ollut hyvin haastava tehtävä, toteaa Pelastuskoiratoiminnan suunnittelija Kirsi Liikanen .

Liikasen mukaan lumi voi jopa sitoa hajua, jos kyseessä on esimerkiksi lumen pinnalla olevat eläimen jäljet. Poliisikoirayhdistys kertoo Facebook-sivuillaan, kuinka Kuha-koira jähmettyi lumikasan yhteen kohtaan ja haisteli sieltä pilkottavia havuja.

Näin koira koulutetaan etsintäoperaatioihin

Liikanen kertoo, kuinka onnistunut etsintäoperaatio on monipuolisen työn tulos. Koiran perustottelevaisuuden on oltava hyvä. Kadonneen etsintä perustuu palkitsemismekanismiin, jossa koira palkitaan onnistuneesta etsintätehtävästä esimerkiksi ruoalla tai leikillä. Palkitsemismekanismi yhdistetään ihmisen löytämiseen, ja tehtäviä vaikeutetaan vähitellen.

– Hajun lähde tehdään koiralle niin motivoivaksi, että se haluaa selvittää sen. Koiralle on luonteenomaista uteliaisuus, mutta tehtävä vaatii koiralta myös sinnikkyyttä suorittaa tehtävä loppuun.

– Tässäkin tapauksessa koiranohjaaja on osannut tulkita koiran muuttunutta käytöstä ja pieniä eleiden muutoksia.

Suomessa yli 200 poliisikoiraa

Suomessa on yhteensä yli 200 poliisikoiraa. Jokaisella poliisikoiralla on oma ohjaaja. Koiran ja uuden ohjaajan peruskoulutus kestää kokonaisuudessaan kolme vuotta. Peruskoulutuksen jälkeen keskitytään vielä vuoden verran erikoisetsintäosa-alueen kouluttamiseen.

Koiran hajuaisti on äärimmäisen tarkka. Koiralla on 300 miljoonaa hajureseptoria, kun ihmisellä on vain viisi miljoonaa. Koira pystyy erottelemaan jopa 2000 erilaista hajua. Siksi se kykenee jäljestämään maa- ja ilmavainua käyttäen esimerkiksi maastossa.