Suomessa on noin 240 poliisikoiraa. Koirat suorittavat vuosittain noin 10 000 tehtävää, joista vajaat 3000 liittyy kiinniottoon.

Rikoksesta epäiltyjen jäljittämisen ja kiinniottamisen lisäksi koirilla on iso rooli muun muassa kadonneiden etsinnässä. Rikospaikka pääsi harvinaiselle keikalle seuraamaan Helsingin koirapoliisin harjoituksia.

Poliisin partiokoirat ovat pääsääntöisesti saksanpaimenkoiria ja belgianpaimenkoira malinoiseja. Poliisikoiran pitää olla rohkea ja sillä pitää olla motivaatiota työskentelyyn.

– Koiran kouluttamiseen ja ohjaamiseen pitää todella sitoutua ja nähdä vaivaa joka päivä. Kun pentu tulee kurssille, sen kanssa tehdään useita harjoituksia päivässä. Kestää noin kolme vuotta, että koira on koulutettu siihen kuntoon, että sillä lähdetään ihan kunnolla töihin. Pitkäjänteisyyttä tämä vaatii, vanhempi konstaapeli, koiranohjaaja Pekka Kuparinen kertoo.

Kurssin aikana koira suorittaa tasokokeita, ensin jäljestystä, sitten henkilöetsintää ja myöhemmin esine-etsintää.

– Sitä mukaa kun tasokokeita tulee voimaan, voi suorittaa niitä tehtäviä, joissa tasotarkastus on voimassa. Kun koira on aikuinen, niin loppuun tulee tämä niin sanottu kuningaslaji eli voimankäyttö. Sen jälkeen voi suorittaa kaikkia koiratehtäviä, hän kertoo.

Koira puree raajoihin

Voimankäyttö tarkoittaa käytännössä sitä, että koira puree ihmistä. Koirille opetetaan tarkasti erilaiset purupaikat. Käytännössä koira puree ihmistä käsiin tai jalkoihin.

– Helsingissä on 10–20 tehtävää vuosittain, missä koiraa käytetään itse voimankäyttövälineenä. Niitä tehtäviä, missä varaudutaan koiran käyttöön, on moninkertainen määrä. Koira toimii erittäin hyvänä pelotevaikutteena, koiratoiminnan kenttäkouluttaja Markus Lindh kertoo.

– Pelkästään se, että koira on paikalla, riittää monesti. Jos vaikka kohdehenkilö on asunnossa, ja hän huomaa, että koira on paikalla, niin monesti henkilö antautuu heti. Jostain syystä juuri se koira on niin pelottava, hän lisää.

Erittäin tärkeä työväline poliisille

Koirapoliisit tekevät joka päivä normaalia partiointia, ja koirat kulkevat aina mukana autossa. Keikoille on oltava valmius heti.

Koirat ovat erittäin tärkeä työväline poliisille.

– Vaikka teknologia kehittyy, niin ei ole mitään, mikä korvaa koiran nenän ja hajuaistin. Se on korvaamaton ihmisten, esineiden, huumeiden ja räjähteiden löytämisessä, Lindh sanoo.

Kuinka pitkään koira puree ihmistä ja millaisia vammoja voimankäytöstä syntyy? Rikospaikka pääsi seuraamaan koirapoliisin harjoituksia, jossa maastosta etsittiin rikollisia. Löysikö poliisikoira rosvot ja kuinka nopeasti? Katso Rikospaikan juttu yllä olevalta videolta.