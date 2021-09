Kritisoitu pykälä jää voimaan – Tapahtumateollisuuden johtaja vaatii hallitukselta selkeää viestiä kansalaisille, että tapahtumiin voi osallistua turvallisesti

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Tartuntatautilain pykälä on koettu epäoikeudenmukaiseksi erityisesti kulttuuri- ja tapahtuma-alalla. Pykälää ei kuitenkaan poisteta, joka aiheuttaa pettymystä.

– Totta kai se on pettymys. Kaikki toimialat sekä asiantuntijat, joita valiokunta kuuli, pitivät ensisijaisesti tätä pykälän poistamista parhaana vaihtoehtona, kertoo Tapahtumateollisuus ry:n johtaja Maria Sahlstedt.

– Tässä on luotu koronan aikana näiden määräaikaisten pykälien kautta aika sekavaa lainsäädäntöä, eikä sitä edelleenkään haluttu purkaa.

Sahlstedt näkee kuitenkin kokonaiskuvaa katsoessa myös hyvää tilanteessa. Hallituksen näkökulma koronatilanteesta on muuttumassa.

– Näkökulma on kääntymässä siihen, että lähikontaktien välttämisen sijaan pyritään edistämään keinoja, joilla lähikontaktissa syntyvää tartuntariskiä ehkäistään eli sillä tavalla ollaan palaamassa normaaliin elämään.

Rajoituksia puretaan – normaali elämä edessä

– Käytännössä meillä on rajoituksien osalta tilanne, että Uuttamaata lukuun ottamatta meillä ei ole kokoontumisrajoituksia voimassa. Tapahtumia voidaan jo järjestää hyvinkin normaalisti, mutta palaute kentältä on se, että yleisö ja asiakkaat eivät tiedä, mikä on sallittua.