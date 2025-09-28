Kristiina Mäkelä ja Sami Helenius ihastuttivat kuumalla jivellaan, vaikka pieni kömmähdys osuikin tuomareiden silmään.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman neljännessä lähetyksessä tunnelmoitiin lattariteemalla.

Illan aloittivat entinen kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä ja tähtiopettaja Sami Helenius. Heidän tanssinaan oli jive ja sen taustalla kuultiin Shakiran kappale Te aviso, te anuncio.

– Keskivartalon swingi jäi toteutumatta, mutta tämä heittäytyminen ja rohkeus oli mahtavaa, Jukka Haapalainen sanoi.

– Valitettavasti potkusarjassa pieni kömmähdys siellä kävi, Helena Ahti-Hallberg huomautti.

– Ei häpeän häivää, Jorma Uotinen tärätytti.

Pari sai 19 pistettä.